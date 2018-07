Johannes Oerding kommt nach Kitzingen

Freitag

NÜRNBERG - Es kommt sicherlich keiner Übertreibung gleich, wenn man den in Münster geborenen Sänger Johannes Oerding zu den derzeit erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Songwritern zählt. Am Freitag tritt der Musiker auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kitzingen auf.

