Kärwa, Pferdemarkt & Urban Run: Unsere Wochenendtipps

NÜRNBERG - Zirndorf feiert die Kärwa. Auch in Weißenburg tobt ein Rummel. Zudem findet hier am Sonntag der Urban Run statt. Hübsche Vierbeiner tummeln sich zeitgleich beim Pferdemarkt in Nürnberg-Buch, während sich noch viel mehr mindestens ebenso hübsche Zweibeiner auf dem Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl amüsieren. Vorhang auf also für unsere Freizeittipps!

