Tobias Meinhart hat mit "Silent Dreamer" ein neues Album releast. Gemeinsam mit seiner Band bespielt er nach Gigs auf dem Elbjazz- und Pontreveda-Festival nun die berühmten New Yorker Clubs. Am Freitag tritt die Formation mit Ingrid Jensen im Schlepptau im Jazzstudio auf. Beginn: 21 Uhr.



