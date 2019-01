Kebekus, Foodtrucks, Super Bowl: Unsere Wochenendtipps

Die Freizeit-Vorschläge für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Universität Erlangen-Nürnberg bittet am Samstag zum Tanz in die Meistersingerhalle. Football-Fans fiebern derweil dem Super Bowl am Sonntag in Atlanta entgegen. Wir sagen ihnen, wo sie das Spektakel in der Region live verfolgen können. Außerdem kommt Entertainerin Carolin Kebekus nach Nürnberg. Diverse Faschingspartys und einige Konzertschmankerl runden unsere Tipps für die kommenden Tage gekonnt ab.

Bilderstrecke zum Thema Kebekus, Football und Fiesta Latina: Die Freizeittipps Nürnbergs Lateinamerikawoche endet diesen Sonntag mit der beliebten Fiesta Latina in der Villa Leon. In der Nacht zu Montag versetzt der Super Bowl die Football-Jünger in Aufruhr. Die Kebekus stattet der Arena einen Besuch ab. Diese Events und viele mehr finden Sie in den Tipps der Woche.