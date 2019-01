The Baboon Show ist eine in Schweden gegründete Band, die im vergangenen Jahr das achte Studioalbum auf den Markt gebracht hat. Die Scheibe entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Pelle Gunnerfeldt, einem Branchen übergreifend anerkannten Mischer, der auch schon bei The Hives Hand an den Mixer legte. Am Freitag präsentieren The Baboon Show ihre großen Grooves und starken Refrains im Erlanger E-Werk. Das Konzert startet um 20 Uhr. © pr