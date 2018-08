Kein "dummer Indierock" mehr: Carnival Youth im Stereo

Unser Tagestipp für Mittwoch - vor 1 Stunde

Noch immer sind die drei Burschen von Carnival Youth blutjung. Aber die Zeiten, in denen sie "dummen Indierock" komponierten, gehören schon lange der Vergangenheit an. Das lettische Trio ist zu einer seriösen Band herangereift und kommt am Mittwoch ins Stereo. Beginn: 20 Uhr.

nb