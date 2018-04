Kid Simius performt mit Afrob in Würzburger Posthalle

Unser Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei der ersten egoFM-Sause am Freitag fährt der Sender in der Würzburger Posthalle derbe Geschütze auf. So performen unter anderem Kid Simius, Jan Blomqvist sowie Afrob. Auf der Afterfete tischt dann ein gewisser Markus Kavka Beats auf. Los geht's um 20.30 Uhr.

nb