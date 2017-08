"Als Paul über das Meer kam": Schicksalhaftes Wiedersehen

NÜRNBERG - So persönlich betroffen hat vermutlich noch kein Dokumentarfilmer über die illegale Einwanderung von Nordafrika nach Spanien und weiter nach Zentraleuropa berichtet: Jakob Preuss’ Dokumentarfilm "Als Paul über das Meer kam – Tagebuch einer Begegnung".

Erzählt vor der Kamera von seiner Odyssee: Paul Nkamani. © Farbfilm



Eigentlich war die spanische Exklave Melilla, ihr berüchtigter Grenzzaun und das von Migranten belagerte Hinterland in Marokko nur eine Station auf Jakob Preuss’ Recherchereise entlang der europäischen Außengrenzen. Durch die Begegnung mit dem Kameruner Paul Nkamani in einem der Camps begann für Preuss jedoch sein zweiter abendfüllender Film (nach "The other Chelsea").

Emigrant Paul erzählt im Camp vor der Kamera von seiner bisher dreijährigen Reise, gelungen illustriert und animiert im Film, verschwindet dann eines Tages zu einem missglückten Schleppertermin zur Überfahrt nach Spanien, bis er wenig später endgültig weg ist. Durch Zufall entdeckt ihn Preuss in einem TV-Bericht über in Seenot geratene Bootsflüchtlinge und fühlt sich persönlich gefordert.

Der Regisseur beschäftigt sich allerdings nicht nur mit Pauls Schicksal. Er filmt und interviewt auf Frontex-Schiffen, befragt deutsche Schleierfahnder, kurz: er filmt das ganze Personal, das sich mit Leuten wie Paul beschäftigt, von der spanischen Abschiebehaft, zum Roten Kreuz bis zur Berliner Erstaufnahmestation.

Preuss versucht bei seiner Hilfsaktion sichtlich, den Abstand des Dokumentaristen zu seinem Schützling zurückzugewinnen, entlockt dem in Berlin ziemlich aussichtslosen Asylbewerber ein paar recht egoistische Ansichten, die aber das Dilemma von Assimilationsbereitschaft, Wirtschaftsmigration und Asylberechtigung recht gut widerspiegeln. Pauls Asylantrag wurde abgelehnt. Vielleicht hilft ja das überaus klug gegliederte, schon jetzt mit Filmpreisen überschüttete "Tagebuch einer Begegnung" seines Freundes Jakob. (D/97 Min.)

