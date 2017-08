"Ana, mon amour": Wenn aus Liebe Anhängigkeit wird

NÜRNBERG - Wann verändert sich fürsorgliche Liebe in einen manisch kontrollierenden Machtanspruch? "Ana, mon amour" beschreibt in bisweilen quälendem Realismus das Liebes- und Abhängigkeitsverhältnis der psychisch labilen Literaturstudentin Ana (Diana Cavallioti) zu ihrem Kommilitonen Toma (Mircea Postelnico).

Mircea Postelnicu als "Toma" und Diana Cavaliotti als "Ana" in einer Szene des Films "Ana, mon amour". Foto: RealFiction/dpa



Er, der einzige Sohn eines sich ankeifenden Lehrerehepaares, sie, die von Panikattacken geschüttelte Stieftochter eines Bauern mit Hang zum Inzest. Anfangs funktioniert die Romanze der beiden, dann stellt sich heraus, dass dies nur wegen der Barbiturate in Anas Handtasche klappt. Fortan stürzt sich Toma quasi hauptberuflich in Anas Rehabilitation, vom Entzug, über Schwangerschaft und Psychoanalyse, bis sie so gesund ist, dass ihm nur die Rolle des eifersüchtigen Irren ohne Daseinszweck zu bleiben scheint.

Der bislang für jeden seiner Filme mit Festivalpreisen überhäufte Calin Peter Netzer präsentiert seinen Slalom durch seelische Abgründe und familiäre Leichen im Keller raffiniert bis verwirrend geschnitten, toll besetzt und ohne Mitleid für ein Publikum, dass es manchmal so genau gar nicht wissen will. Warum Toma über einen (Film-)Zeitraum von etwa zehn Jahren vor der Kamera rauchen muss wie besessen, wird psychoanalytisch nicht thematisiert.

Der Film wurde bei der diesjährigen Berlinale mit einem Silbernen Bären für den Schnitt ausgezeichnet. Inszeniert hat den Streifen der rumänische Regisseur Calin Peter Netzer ("Mutter & Sohn").

