"Barry Seal": Der fliegende Schmuggler

Lektion in US-Geschichte: "Barry Seal" mit Tom Cruise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Spannende Geschichtsstunde: Das Biopic "Barry Seal - Only in America" zeigt Tom Cruise in Bestform – als Piloten, der alles liefern kann. Inklusive Drogen, Waffen und Soldaten.

Tom Cruise als amerikanischer Draufgänger Barry Seal. © UPI



Zu Beginn arbeitet Barry Seal (Tom Cruise) als Pilot bei einer amerikanischen Linienfluggesellschaft, der sich sein Gehalt nebenbei mit dem Schmuggel von kubanischen Zigarren aufbessert. Doch eines Tages tritt die CIA in Gestalt von Agent Monty Schafer (Domhnall Gleeson) an ihn heran. Er will den waghalsigen, aber etwas naiven Piloten für eine besondere Mission gewinnen: Er soll mit einem neuartigen Flugzeug Aufklärungsfotos von Soldatencamps in Südamerika schießen.

Barry sagt zu, obwohl er diese neue Tätigkeit natürlich vor seiner Frau (Sarah Wright Olsen) geheim halten muss. Doch sein Ruf verbreitet sich trotzdem: Bald sprechen kolumbianische Drogenhändler ihn an, ob er für sie nicht auch noch ein paar Pakete mitnehmen könnte. Und das ist erst der Anfang...

Die Geschichte von "Barry Seal – Only in America" ist so übertrieben und vollgepackt mit Verwicklungen, dass Drehbuchautoren sich dafür schämen müssten. Wenn die Story nicht wahr wäre. In den 1980er Jahren flog ein gewisser Barry Seal tatsächlich für die unterschiedlichsten Auftraggeber zwischen Nord- und Südamerika hin und her.

Spaß und Action

Tom Cruise und sein Regisseur Doug Liam (beide arbeiteten bereits bei "Edge of Tomorrow" erfolgreich zusammen) machten aus dieser Biografie eine überraschend leichtfüßige Geschichtsstunde, bei der man viel über die politischen Verwicklungen Amerikas Anfang der 80er erfährt, ohne das Spaß und Action zu kurz kommen.

Die kreative Montage, die Mischung aus Dokumentar- und Spielfilm, sowie die auf Retro getrimmte Optik lassen "Barry Seal" fast wie einen Film von Martin Scorsese wirken – und der ist definitiv näher dran an "Wolf of Wallstreet" als an "Mission Impossible". Dabei hält der Film stets die Balance zwischen Humor und dem Gefühl einer latenten Bedrohung. Und Tom Cruise gibt als Hauptdarsteller eine der besten Vorstellungen seiner bisherigen Karriere. Sehr sehenswert. (USA/115 Minuten)

Peter Romir