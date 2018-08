"BlacKkKlansman": Ein Schwarzer mischt den Ku Klux Klan auf

Spike Lee rechnet in "BlacKkKlansman" auf furiose Weise mit dem rassistischen System Amerikas ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Dieser Streifen beruht auf wahrem Scheiss": Der Vorspann gibt den Tonfall vor, in dem Spike Lee so wütend wie witzig mit dem Rassismus Amerikas abrechnet. Als Aufhänger dient ihm die unglaubliche Geschichte des schwarzen Polizisten Ron Stallworth, der sich 1979 bei einer Ortsgruppe des Ku Klux Klan einschmuggelte.

Sein erster Undercover-Einsatz bringt den afroamerikanischen Polizisten Ron Stallworth (John David Washington) mit schwarzen Bürgerrechtsaktivisten zusammen – und mit der Studentin Patrice (Laura Harrier), in die er sich verliebt. Seine zweite Mission führt ihn aufs ungleich gefährlichere Terrain des örtlichen Ku Klux Klan. © UPI



"Sie könnten frischen Wind hier reinbringen", befindet der Chef des Police-Department in Colorado Springs, wo Ron Stallworth (John David Washington) in den 70er Jahren als erster afroamerikanischer Cop eingestellt wird. Tatsächlich sorgt der junge Mann mit dem perfekt gestylten Afro-Look, der zunächst ins Archiv verbannt wird, bald für mehr Wirbel als manchem seiner weißen Kollegen lieb ist.

Ron will als Undercover-Agent arbeiten und wird prompt eingesetzt, um den ehemaligen "Black Panther"- Aktivisten Kwame Ture (Corey Hawkins) bei seiner Ansprache vor schwarzen Studenten auszuspionieren. Die Rede, in der Ture seine Zuhörer ermutigt, sich als Schwarze wertzuschätzen, statt danach zu streben, wie die Weißen zu sein, ist eine großartige Schlüsselszene des Films.

"Black is beautiful!" – der Aufruf erreicht auch Ron. Als ihm eine Anzeige des lokalen Ku Klux Klan in die Hände fällt, in der um Mitglieder geworben wird, ruft er spontan unter der angegebenen Nummer an – und wird zum nächsten Treffen eingeladen. Natürlich kann er dort nicht selbst auftauchen, den Job übernimmt sein Kollege Flip Zimmerman (Adam Driver), der als Jude ebenfalls zu den Hassobjekten der Rassisten zählt und sich mit antisemitischen One-Linern vor der Enttarnung schützt.

Spike Lee karikiert die Klan-Mitglieder als einen Haufen ausgemachter Vollidioten. Das hat viel komisches Potenzial, getoppt von den Telefongesprächen, bei denen Ron den Klan-Anführer David Duke (Topher Grace), der behauptet, er könne einen Schwarzen an seiner Stimme erkennen, genüsslich aufs Glatteis führt. Da ist "BlacKkKlansman" ganz absichtsvoll als Groteske inszeniert. Doch Lee verliert nie seinen bitter-ernsten Hintergrund aus den Augen und richtet den Blick auf ein fortwährendes rassistisches System.

In einer Szene hält Harry Belafonte als charismatischer Bürgerrechtsaktivist einen Vortrag vor Studenten, in dem er vom Lynchmord an einem geistig behinderten schwarzen Teenager im Jahr 1916 berichtet. Dazu angestachelt habe den Mob auch D.W. Griffiths rassistisches Stummfilmepos "Die Geburt einer Nation", damals ein bahnbrechender Blockbuster. Parallel dazu sieht man die Klan-Mitglieder um David Duke, die sich den Streifen feixend und Popcorn-mampfend reinziehen.

Ein Rassist als Präsident?

Aus der unmittelbaren Gegenwart wiederum stammen die Schluss-Bilder von den rassistischen Gewaltaufmärschen 2017 in Charlottesville und von Donald Trump, der sich weigerte, die Rechtsextremisten zu verurteilen. Die Bezüge zum Heute sind im Film allgegenwärtig – von Alec Baldwins Auftritt als sich verhaspelnder Sprecher eines rassistischen Propanda-Clips bis zu den "America First"- Parolen des Klans. Einmal erklärt Flip seinem Kumpel Ron, dass die Amerikaner auch einen David Duke zum Präsidenten wählen würden, wenn er die rechtsradikale Ideologie geschickt verpacken würde. Ron findet das lächerlich, worauf ihm Flip entgegnet: "Wach endlich auf!" Eine brandaktuelle Mahnung.

Im Stil eines coolen Cop-Märchens mit Anleihen beim Blaxploitation-Kino und einem tollen Soundtrack bei den Szenen aus der Black Community zeigt Lee auf sehr unterhaltsame Weise, wie sich der Rassismus durch die Geschichte Amerikas zieht. Um subtile Nuancen schert sich sein Film dabei nicht. Er teilt seine Hiebe mit voller Wucht aus und trifft in eine schwärende Wunde.

Der Holocaust-Leugner Duke, der sich damals um einen politischen Imagewandel bemühte, ist heute einer der prominentesten Neonazis der USA – und glühender Trump-Verehrer. (USA/134 Min.; Filmgespräch mit Katharina Gerund vom DAI Nürnberg nach der heutigen 19.30 Uhr-Vorführung im Nürnberger Casablanca)

Regina Urban