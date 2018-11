"Cold War": Eine Liebe für alle Zeit

NÜRNBERG - Von einer großen Liebe in Zeiten des Stalinismus erzählt Pawel Pawlikowski in seinem mit der Goldenen Palme gekrönten Drama "Cold War". Ein Film wie ein Gedicht, melancholisch, wild, poetisch und in betörend schönen Schwarzweiß-Bildern.

Treffen sich in Paris wieder: Wiktor (Tomasz Kot) und Zula (Joanna Kulig). © Neue Visionen



"Cold War" ist nach dem Oscar-prämierten Werk "Ida" erst der zweite Film, den der in Warschau aufgewachsene, seit 1977 in London lebende Regisseur in seiner polnischen Heimat drehte. In "Ida" erzählte er von einer jungen Novizin, die vor ihrem Gelübde mit einem dunklen Geheimnis konfrontiert wird und sich im Polen der 60er Jahre auf die Spuren ihrer Vergangenheit begibt.

Pawlikowskis neuer Film setzt im Winter 1949 ein. Ausgerüstet mit Mikrofon und Tonband reisen der Komponist Wiktor (Tomasz Kot), die Choreografin Irina (Agata Kulesza) und ein Vertreter der Kulturbehörde (Borys Szyc) im Auftrag der Regierung durch das kriegsversehrte Land, um alte Melodien zu sammeln und junge Talente für ein Folklore-Ensemble zu finden. Beim Casting in einem enteigneten Gutshof lernt Wiktor die temperamentvolle, schöne Zula (Joanna Kulig) kennen – beide verlieben sich sofort ineinander. "Ich werde überall und bis in alle Ewigkeit bei dir sein", sagt Zula ihm und fügt sogleich hinzu, "ich bespitzle dich". In totalitären Zeiten ist das kein Widerspruch.

Das Ensemble wird bald auch über Polen hinaus gefeiert. Doch als die Partei statt der Lieder über Liebe und Herzschmerz Hymnen auf die sozialistische Diktatur verlangt, sieht Wiktor seine Ideale verraten. Er nutzt ein Gastspiel in Ostberlin, um sich in den Westen abzusetzen und etabliert sich als Jazzpianist in Paris. Zula hat sich im letzten Moment gegen die Flucht und für die Karriere als Star des Ensembles entschieden. Doch ihre Liebe wird auch nach der Trennung über 15 Jahre hinweg Bestand haben.

Einmal sehen sie sich in Paris wieder, dann bei einem Auftritt in Split, wo sich nur ihre Blicke begegnen. Als Zula nach der Hochzeit mit einem Italiener ausreisen darf, leben sie für längere Zeit gemeinsam in Paris, nehmen ein Album auf. Doch während der Romantiker Wiktor sich in allem von seinen Gefühlen leiten lässt, ist Zula immer weniger zu Kompromissen bereit. "In Polen warst du ein anderer", hält sie ihm entgegen. Er wird ihr zurück in seine Heimat folgen, auch um den Preis der Inhaftierung.

In Zeitsprüngen, die den Alltag ohne einander weitgehend aussparen, verfolgt Pawel Pawlikowski die Liebe zweier Menschen, die sich trennen, wieder zusammenfinden, sich entfremden, und die doch an ihrem Treueschwur bis zum bitter-schönen, bitter-traurigen Ende unverbrüchlich festhalten.

Inszeniert in ruhigen, klassisch komponierten Bildern und begleitet von einer Musik, die die unterschiedlichen Stimmungslagen spiegelt und selbst zu einem zentralen Motiv wird, erzählt "Cold War" ergreifend – manchmal auch mit zauberhafter Leichtigkeit – von einer selbstzerstörerischen Liebe, die nirgends einen Platz hat. Kot und Kulesza spielen anbetungswürdig, doch auch in den kleineren Rollen überzeugt der Film durch die präzise Charakterzeichnung. Ein Meisterwerk. (PL/GB/F/89 Min.)

Regina Urban