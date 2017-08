"Das ist unser Land!": Die Verführungsmacht der Populisten

Engagiertes Polit-Drama: "Das ist unser Land!" von Lucas Belvaux - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Explizit politisches Kino aus Europa hatte man in letzter Zeit selten. Filmemacher Lucas Belvaux und sein Drehbuchkoautor Jérôme Leroy liefern nun mit "Das ist unser Land!" einen engagierten Politkrimi aus der nordfranzösischen Provinz, der zugespitzt von der gefährlichen Verführungskraft einer rechtspopulistischen Partei erzählt.

Pauline (Émilie Dequenne, rechts) lässt sich von der "Nationalen Volkspartei" vereinnahmen. © Alamode



Belvaux und Leroy haben ein Händchen für Spannungskurven. Sie lassen ihre Geschichte wie ein gutes Sozialdrama beginnen, fast so wie man es vom britischen Filmemacher Ken Loach kennt. Da ist die Mittdreißigerin Pauline, die in einer überschaubaren Kleinstadt im Département Pas-de-Calais als Krankenpflegerin ihre Patienten zu Hause besucht. Ihr Job ist anstrengend, doch Pauline ist eine freundliche, geduldige Person.

Die Menschen mögen die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die sich auch um ihren grantelnden Vater, einen in der Wolle gefärbten Kommunisten, kümmert. Sie schenken ihr Vertrauen. Und wie nebenbei, da ist die Regie geschickt, bekommt der Zuschauer durch den vorurteilsfreien Blick der Pauline Einsicht in die sozialen Verhältnisse und Parallelwelten einer Region, in der die Arbeitslosenzahlen kontinuierlich steigen.

Es ist eine Gegend, so suggeriert der Film, in der der Boden bereitet ist für rechtspopulistische Bewegungen. Entsprechend dauert es nicht lange, bis sich die aufstrebende "Nationale Volkspartei" mit ihrer agitierenden Spitzenkandidatin für Pauline zu interessieren beginnt. Sie will die Glaubwürdigkeit und den Vertrauensbonus der hübschen Frau für ihre Zwecke instrumentalisieren und sie als Bürgermeisterkandidatin aufstellen.

Vorbild für diese Partei ist ganz unverkennbar der französische Front National (FN) um Marine Le Pen. Und auch wenn Belvaux und Leroy, der den Aufstieg des FN bereits in seinem Roman "Le Bloc" thematisierte, die beunruhigenden Verhältnisse extrem verdichten und in beinahe jeder Hinsicht arg zuspitzen: Ihr Film lenkt die Aufmerksamkeit engagiert auf die manipulative Verführungskraft, die kalkulierten Strategien und die verlogene Rhetorik, mit denen rechtsextreme Bewegungen für sich werben.

Zum kurzweiligen, sogar spannenden Politdrama wird "Das ist unser Land!" darüber hinaus. Die Partei missbraucht Pauline, die von Émilie Dequenne sehr lebensecht gespielt wird, nicht nur als Marionette. Sie mischt sich in Gestalt des heuchlerischen Faschisten Dr. Berthier (André Dussollier) auch massiv und mit subtilen Drohungen in das Privatleben der jungen Frau ein. Deren neuer Freund, ein ehemaliger Schläger der Partei, gerät ebenfalls gefährlich unter Druck. Auch durch seine Figur soll verdeutlicht werden, wie präsent, wenngleich verdeckt rechtsextremes Gedankengut in unserer Gegenwart ist.

Nebenbei darf man wieder mal staunen, welch zweifelhafter Text bei Frankreichs Nationalhymne geschmettert wird. "Das ist unser Land!" — am Ende klingt das nicht mehr wie ein Besitz einfordernder rechter Slogan, sondern näher am Originaltitel "Chez nous" wie eine Zustandsbeschreibung. Insofern kann der Film auch kurz vor der Bundestagswahl nachdenklich stimmen. (F/B/118 Min.)

Birgit Nüchterlein