"Die Erbinnen": Ausbruch aus alten Strukturen

Zwischen Vergangenheit und Zukunft: "Die Erbinnen"

NÜRNBERG - Mit feinem Gespür für Stimmungen und viel Empathie für seine Figuren erzählt Marcelo Martinessi in "Die Erbinnen" vom Ausbruch aus festgefahrenen Lebensstrukturen. Bei der diesjährigen Berlinale gab es ganz zurecht gleich zwei Silberne Bären für das leise und sympathische Debüt.

Ana Brun als Chela. Foto: Grandfilm



Chela und Chiquita sind so um die 60 und seit vielen Jahren ein Paar. Die Rollenmuster sind - nicht anders als bei vielen Hetero-Beziehungen auch - über die Zeit erstarrt. Chiquita (Margarita Irún) ist die Macherin, während sich die melancholisch-depressive Chela (Ana Brun) lieber hinter ihrer Malerei verschanzt. Die beiden Frauen aus bürgerlichen Verhältnissen bewohnen in der paraguayischen Hauptstadt Asunción eine herrschaftliche Villa. Um ihren Lebensunterhalt mussten sie sich bisher nicht groß kümmern. Umsorgt von einer Haushaltshilfe zehrten sie von ihrem Erbe.

Der Film mischt sich genau zu dem Zeitpunkt ins Geschehen ein, als sich die Vorzeichen für Chela und Chiquita ändern. Das Erbe ist aufgebraucht, nun beginnt der Ausverkauf des Inventars. Leuchter, antikes Mobiliar, Bergkristallgläser - alles geht weg an betuchte Damen, die nun den Status haben, der für das Paar ab sofort Vergangenheit ist. Als Chiquita wegen gemeinsamer Schulden in U-Haft muss, ist Chela zum ersten Mal auf sich allein gestellt.

Unaufgeregt, mit leiser Ironie und viel Einfühlungsvermögen für die Figuren erzählt der paraguayische Filmemacher Marcelo Martinessi von diesem Umbruch. Nebenbei wirft er damit auch ein Streiflicht auf sein Land, das unter Alfredo Stroessner bis 1989 eine Jahrzehnte währende Diktatur erlebte. Denn schließlich darf man voraussetzen, dass seine beiden Protagonistinnen einst zur privilegierten Elite gehörten.

Die Retro-Szenerie in Cinemascope und schattigen Farben unterstreicht noch, wie gefangen die Frauen in den Strukturen ihrer bourgeoisen Vergangenheit sind. Erst als Chela beginnt, ohne Führerschein mit dem alten Mercedes ihres Vaters Fahrdienste für Bekannte zu übernehmen, und Chiquita im Frauengefängnis ausharrt, werden sie mit dem Leben "da draußen" konfrontiert. Der alleingelassenen Chela schaut die Kamera beim langsamen Entdecken neuer Perspektiven gleichsam über die Schulter, oft ist sie von hinten zu sehen. Und je mehr sie beim Autofahren ihren Radius erweitert, je weniger die Möbel in der Villa werden, desto selbstständiger wird sie.

Ana Brun spielt diese Figur zurückhaltend und mit großer Natürlichkeit. Nicht zuletzt dank ihr kommt einem dieser schöne, kleine Film überraschend nah. (Paraguay/Uruguay/ D/F/98 Min.)

