"Donbass": In einem zerrissenen Land

NÜRNBERG - Die Groteske "Donbass" beleuchtet den Ukraine-Konflikt auf ungewöhnliche Weise. Teils subtil, teils drastisch.

Rekruten für die neue Republik: Szene aus "Donbass". © Salzgeber



Man ahnte es schon vor dem Kinobesuch: Der Ukraine-Konflikt ist wesentlich komplexer, als im Westen gemeinhin angenommen wird. Hier wird er meist auf die Krim-Annexion reduziert. Auch nach dem Ansehen von "Donbass" hat man nicht das Gefühl, das Thema vollständig erfasst zu haben. Aber der Film liefert interessante Anstöße, sich tiefer mit der Materie zu beschäftigen.

Im titelgebenden ostukrainischen Donbass herrschen brutale Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen Regierungstruppen und pro-russischen Separatisten. Die Lage kann als durchaus exemplarisch für ähnliche Krisenherde angesehen werden. Regisseur Sergei Loznitsa schildert die Situation in 13 teils lose zusammenhängenden Episoden, die auf wahren Ereignissen basieren sollen.

Eines der Themen ist die Korruption, die sich in krisengeschüttelten Regionen bekanntlich besonders massiv entwickelt. In einem Krankenhaus werden Nahrungsmittel und Medikamente beiseite geschafft. Ein Verwaltungsbeamter, der den Skandal angeblich enthüllt, erweist sich als bezahlter Strohmann. Bei einer Grenzkontrolle zu den pro-russisch besetzten Gebieten wird von den Businsassen eine großzügige Gabe erwartet. Sie erfolgt schließlich in Form eines stattlichen Stücks Speck. In einem Polizeirevier zwingt man einen Mann ohne jeden nachvollziehbaren Grund, sein Auto den neuen Machthabern zu überlassen.

Auch eine deutsche Figur, ein Journalist, ist vertreten. Ihm wird nicht gerade freundlich begegnet. "Du bist vielleicht kein Faschist, aber dein Opa war einer", heißt es.

Loznitsa wurde vor allem durch seine Dokumentationen bekannt. "Maidan" erhielt 2015 den Internationalen Nürnberger Filmpreis der Menschenrechte. "Donbass" ist über weite Strecken ein Film der leisen Töne und des subtilen Humors. Dabei gelingt es häufig, das allzu Menschliche in den oft absurden Situationen herauszuarbeiten. Doch werden auch drastische Szenen gezeigt. Etwa wenn ein Soldat, der plünderte, von seinen Kameraden brutal zusammengeschlagen wird. Oder wenn Militärs einen gegnerischen Freiwilligen dem hemmungslosen Volkszorn ausliefern.

Schockierendes Ende

Das Ende ist ebenso kryptisch wie schockierend. Überhaupt ist "Donbass" beileibe kein einfaches Werk. Aber gerade dadurch wird der Film dem Thema in seiner ganzen Komplexität vielleicht am ehesten gerecht. Oft schimmert auch eine gewisse Ratlosigkeit des Regisseurs angesichts der kaum lösbaren Konflikte durch. Doch ist diese Ratlosigkeit keine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke des Films. (Ukraine/121 Min.)

