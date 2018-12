"Drei Gesichter": Reise durch Absurdistan

NÜRNBERG - Seit 2010 hat der iranische Regisseur Jafar Panahi Ausreise- und Arbeitsverbot – trotzdem bringt er regelmäßig neue Filme auf die großen Festivals und ins Kino. In "Drei Gesichter", seinem vierten Werk seit dem Verbot, thematisiert er seine eigene Situation nur mehr beiläufig und rückt das Schicksal dreier Frauen ins Zentrum.

Spielt sich selbst: Die iranische Schauspielerin Behnaz Jafari. © Weltkino



Panahis Möglichkeiten sind nach wie vor stark eingeschränkt, aber er nutzt sie auf zunehmend gewitzte Weise. Befasste er sich in "This is not a Film" und "Closed Curtain" noch mit der beklemmenden Situation eines unter Hausarrest stehenden Künstlers, so wirkte "Taxi Teheran", 2016 mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet, wie ein Befreiungsschlag. Darin machte er den Innenraum eines von ihm selbst chauffierten Sammeltaxis zum Verhandlungsort großer politischer Themen.

Diesmal wagt er sich, erneut am Steuer eines Wagens sitzend, noch weiter in die Öffentlichkeit. Zunächst sieht man nur das Gesicht der Schauspielerin Behnaz Jafari (die sich wie der Regisseur selbst spielt). Jafari hat das Handy-Video der jungen Marziyeh vor sich, die Schauspielerin werden will, es aber nicht darf und sich aus Verzweiflung darüber erhängt – scheinbar dokumentiert am Ende des Videos. Jafari fühlt sich mitschuldig am Schicksal der jungen Frau, zugleich hegt sie Zweifel, ob das Video echt ist.

Um den Verbleib Marziyehs zu klären, reisen beide ins iranische Hinterland, begleitet von allerlei bizarren Begegnungen am Wegesrand. Mehrmals müssen sie eine Bergstraße passieren, die nur einspurig befahrbar ist. Ein alter Mann erklärt ihnen, wie ein ausgeklügeltes Hup-System signalisiert, ob der Weg frei ist oder nicht. Dass man einfach ein paar Parkbuchten schaffen könnte, wäre eine pragmatische Problemlösung, die den alten Patriarchen fern liegt.

Für die Männer in "Drei Gesichter" kennt Panahi wenig Erbarmen. Bissig karikiert er die wütende Hysterie von Marziyehs Bruder, der die Ehre der Familie beschmutzt sieht, sollte seine Schwester Schauspielerin werden. Ein Mann schwärmt von der Potenz seines Zuchtbullen, der, verletzt auf der Straße liegend, den Verkehr lahmlegt – auch ein hübsches Sinnbild für das Land selbst. Fast rührend ist, wie ein Dorfbewohner seinen Aberglauben schildert, dass der Ort, an dem die Vorhaut seines Sohnes begraben wird, über dessen Schicksal bestimmt.

Welt des Stillstands

Panahi zeigt eine Welt des Stillstands und solidarisiert sich klar mit den Frauen, die darin keinen Platz haben. Auch dem Filmstar Jafari wird sehr begrenzt Respekt bezeugt. Die dritte, die einst verehrte, nach der Revolution geächtete Schauspielerin Shahrzad, taucht nur als ferne Silhouette auf – wie ein Sinnbild des Protests gegen die weibliche Diskriminierung.

So subversiv wie "Taxi Teheran" ist "Drei Gesichter" nicht. Doch offenbart Panahi darin mit feinem Humor die Absurdität und brutale Ignoranz einer in Konventionen erstarrten Gesellschaft. (IR/100 Min.)

Regina Urban