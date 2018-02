Ein hartleibiger Milliardär weigert sich zu zahlen

NÜRNBERG - "Alles Geld der Welt" wird wohl als der Film in Erinnerung bleiben, aus dem man Kevin Spacey herausgeschnitten hat. In dem Drama um die Entführung des Milliardärs-Enkels Paul Getty im Jahr 1973 legte Star-Regisseur Ridley Scott weniger Wert auf Suspense als vielmehr auf das Spiel mit Geld und Macht.

„Wir Gettys sind etwas Besonderes“: Milliardär Jean Paul Getty I (Christopher Plummer) mit seinem Enkel Paul Getty III (Charlie Shotwell), der in den 70er Jahren als Teenager von der kalabrischen ’NDrangheta entführt wird. © Foto: Tobis



Der Fall ist als Teil der #MeToo-Debatte noch in Erinnerung: Wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen den bis dahin gefeierten Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey beendete erst der Streaming-Dienst Netflix die Zusammenarbeit mit seinem "House-of-Cards"-Star. Bald darauf gab auch der britische Regisseur Ridley Scott ("Blade Runner", "Alien") bekannt, dass er sämtliche Szenen mit Spacey aus seinem bereits abgedrehten Film "Alles Geld der Welt" herausschneiden werde.

Sechs Wochen vor dem US-Kinostart wurden sie mit dem heute 88-jährigen Christopher Plummer nochmal neu aufgezeichnet. Natürlich ging es auch da um Geld. Ridley Scott befürchtete Einspiel-Einbußen und sah seine Oscar-Hoffnungen schwinden. Seinem Film hat die Angelegenheit jedenfalls schon im Vorfeld große Aufmerksamkeit verschafft. Pikantes Detail am Rande: Michelle Williams, im Film die Mutter des entführten Paul Getty, soll für den Nachdreh weit weniger Gage bekommen haben als Kollege Mark Wahlberg, der einen Sicherheitsagenten spielt. . .

Die Entführung des Getty-Enkels Paul, der von Mitgliedern der kalabrischen ’NDrangheta in Rom gekidnappt wurde, liegt zwar schon 45 Jahre zurück. Doch die spektakulären Umstände sorgen dafür, dass der Fall bis heute gegenwärtig ist. Die Entführer verlangten 17 Millionen Dollar für die Freilassung des damals 16-Jährigen. Doch der schwerreiche Großvater weigerte sich monatelang, die Summe zu zahlen. "17 Millionen, das ist viel Geld für so einen Jungen", sagt er im Film zur Presse. Er will ihn "möglichst kostengünstig" zurück. Man kennt die Szenen mit Kevin Spacey nicht, aber man kann unumwunden sagen: Mit dem 30 Jahre älteren Christopher Plummer ist die Rolle des kaltherzigen amerikanischen Ölmilliardärs Jean Paul Getty sehr treffend besetzt.

Ridley Scott braucht anfangs eine ganze Menge Schnitte und Rückblenden, um die Verhältnisse in der Familie Getty im Jahr 1973 — dem Jahr der ersten Ölkrise — zu erklären. Das ist nötig, beschert seiner Geschichte aber einige Startschwierigkeiten.

So erfährt man, dass der Vater des gekidnappten Teenagers von Drogen gezeichnet ist und seine Mutter Gail bei der Scheidung auf eine Abfindung verzichtet hat, um das Sorgerecht für die Kinder zu behalten. Also ist sie auf den alten Getty angewiesen.

Der hartleibige Patriarch und Kunstsammler, der wie Dagobert Duck auf seinem Geld hockt und nur gewinnorientiert denkt, ist denn auch die Figur, die in den Mittelpunkt rückt. Doch wirklich durchdringen können Plummer und Scott diesen Charakter nicht. Entsprechend wenige Facetten hat er. Man erlebt ihn als Scheusal, dem, wie eine gelungene Szene zeigt, ein Gemälde mehr wert ist als sein Enkel. Warum das so sein könnte, dafür hat Scott keinen Deutungsvorschlag.

Auch zu den beiden anderen Hauptfiguren bleibt man weitgehend auf Distanz. Michelle Williams ist als besorgte Mutter sehr präsent, doch die Angst um ihren Sohn wirkt mitunter wie eine Behauptung. Dabei hat sie in "Manchester by the Sea" bewiesen, wie intensiv sie Gefühle spielen kann. Neben ihr sorgt Mark Wahlberg als von Getty Senior beauftragter Ermittler zwar für einen roten Faden und etwas Zug in der Geschichte, doch seine Figur bleibt ziemlich blass.

Das Schicksal und die Qualen des entführten Paul (Charlie Plummer) scheinen Ridley Scott noch am wenigsten interessiert zu haben (wenn man mal von der bekannten Sache mit dem abgeschnittenen Ohr absieht, die dann doch recht explizit dargestellt wird). Daher ist "Alles Geld der Welt" auch kein Thriller, sondern eher ein solides, mit einigen Spannungsmomenten durchsetztes Drama um Macht und Geld. Und auch darüber, wie das Sein das Bewusstsein bestimmt. Entsprechend liefern die Auseinandersetzungen zwischen Gail und dem Patriarchen die intensivsten Szenen. Handwerklich ist bei Scott wie immer alles tipptopp. Das Setting und die Kostüme spiegeln perfekt die Atmosphäre der 70er Jahre wieder, und die Kamera verstärkt die jeweiligen Stimmungen mit aussagekräftigen Bildern. (USA/133 Min.)

BIRGIT NÜCHTERLEIN