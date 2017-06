"Ein Kuss von Béatrice": Schwieriges Wiedersehen

NÜRNBERG - Geister aus der Vergangenheit beschwört das Drama "Ein Kuss von Béatrice". Der ruhige, von einer melancholischen Note umwehte Beitrag aus Frankreich funktioniert dank seiner beiden großartigen Hauptdarstellerinnen.

Zwei ungleiche Frauen, die sich nach über 30 Jahren wiedersehen: Béatrice (Catherine Deneuve, li.) und Claire (Catherine Frot). © Universum



Claire (Catherine Frot) hat schon die schwierigsten Geburten gemeistert. Die Hebamme liebt ihren Job – und hat sich privat mit ihrem unaufgeregten Leben als alleinerziehende Mutter und Hobbygärtnerin arrangiert. Als sie eines Morgens von der Nachtschicht nach Hause kommt, ist eine Stimme auf ihrem Anrufbeantworter: Béatrice (Catherine Deneuve) hat sich zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder gemeldet und bittet um ein Gespräch. Claire ist skeptisch und verspürt wenig Lust auf das Treffen, willigt schließlich aber doch ein.

Das Wiedersehen verläuft nicht wirklich freudig, doch Béatrice sucht weiter Kontakt. In Claires Leben hingegen gibt es gerade genügend andere Baustellen: Die Entbindungsstation, auf der sie seit Jahrzehnten arbeitet, soll geschlossen werden, außerdem wird sie überraschend Großmutter. Und dann ist da noch der nette Nachbar, mit dem gerade sanft etwas anläuft …

Wer ist diese Béatrice? Was verbindet die beiden Frauen? Regisseur Martin Provost (seine Filmbiografie "Séraphine" von 2008 wurde mit sieben Césars ausgezeichnet), der auch das Drehbuch geschrieben hat, nimmt sich viel Zeit für seine gegensätzlichen Heldinnen und lüftet erst peu à peu das Geheimnis, das sie verbindet. Catherine Deneuve verleiht der exzentrischen, dem Alkohol nicht abgeneigten Béatrice, die ihren extravaganten Lebensstil mit illegalen Kartenspielen finanziert, einen unnahbaren Stolz. Im einen Moment schwach, im nächsten wieder mit Gebrüll voraus: Die gewiefte Doppelbödigkeit dieses lebenshungrigen, lustvoll-unvernünftigen Charakters ist immer auch ein Stück weit Überlebenstaktik, wie wir im Laufe des Films erfahren.

Auf Augenhöhe agiert Catherine Frot als sympathische Claire, die trotz der erst nach und nach enthüllten (Vor-)Geschichte keine Gegnerin ist, sondern Béatrice die Hand reicht. Man versteht sofort, in welcher Situation die grundgute Hebamme steckt: Reingerutscht in eine Situation, die man gar nicht wollte – vielleicht aus Gutmütigkeit, vielleicht aus Hilfsbereitschaft, vielleicht aus Neugier, wahrscheinlich wegen einer Mischung aus allem.

Unerklärlich bleibt, warum sich Claire ausgerechnet in diesen Paul (Olivier Gourmet) aus dem Schrebergarten nebenan verliebt. Was die Heldin an dem latent nervigen Langweiler findet, bleibt schleierhaft, die Chemie zwischen den Liebenden stimmt hier gar nicht. Auch ist der Film mit fast zwei Stunden deutlich zu lang geraten, ein strafferes Drehbuch mit ein bisschen mehr Schwung hätte der Geschichte gut getan. Und: Regisseur Provost treibt den Konflikt seiner Heldinnen nie auf die Spitze, was ebenfalls schade ist. Trotzdem: Ganz nett. (F/117 Min.)

Stefan Gnad