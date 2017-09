"Eine fantastische Frau": Marina lässt sich nicht unterkriegen

"Eine fantastische Frau" erzählt eher eindimensional von einer Transsexuellen in Chile

NÜRNBERG - Für starke Frauenfiguren hat der in Chile lebende Argentinier Sebastián Lelio ein Faible. "Gloria", sein Porträt einer Mittfünfzigerin, erhielt 2013 den Silbernen Löwen der Berlinale. Lelios aktueller Film "Eine fantastische Frau" wurde in diesem Jahr für das beste Drehbuch ausgezeichnet — worüber sich streiten lässt.

Allein mit ihrer Trauer: Daniela Vega als transsexuelle Marina in "Eine fantastische Frau". © Piffl



Marina und Orlando sind ein ganz normales Paar. Dass der wohlhabende Chilene wesentlich älter ist als die herbe Sängerin mit der rauchigen Stimme, vielleicht sogar ihr Vater sein könnte — man registriert es, weiter nichts. Später wird man sich an die ersten Szenen des Films erinnern, in denen Regisseur Lelio großes Augenmerk darauf legt, die Echtheit, Aufrichtigkeit und Harmonie dieser Liebe zu betonen.

Denn in der Nacht nach Marinas Geburtstag soll sich alles ändern. Orlando stirbt nach einer panischen Fahrt ins Krankenhaus an einem Blutgerinnsel im Kopf — und die transsexuelle Marina, die als Daniel geboren wurde, sieht sich unversehens den Anfeindungen ihrer Umgebung ausgesetzt. Ein Polizist stellt der jungen Frau hartnäckig intime Fragen zu den Umständen des Todes und besteht dabei mit sadistischer Beharrlichkeit auf ihren männlichen Geburtsnamen. Offensichtlich macht Marina nicht nur ihr überstürztes Verschwinden aus der Klinik zur potenziellen Mitschuldigen an Orlandos Ableben, sondern auch ihre Transsexualität. Da sind die Vorurteile groß.

Noch weitaus demütigender ist der Besuch bei einem Arzt, zu dem sie von einer kühlen Kommissarin gezerrt wird. Niemand scheint auch nur einen Anflug von Respekt vor der Lebensentscheidung der jungen Frau zu haben. Und niemand verschwendet einen Gedanken daran, dass sie gerade ihren Partner verloren hat.

Die transsexuelle Schauspielerin und Sängerin Daniela Vega lässt sich mutig auf die Rolle der Marina ein. Eindringlich spielt sie eine starke Frau, die ihre Würde nur behalten kann, weil sie sich bei aller Trauer nicht in die Seele schauen lässt. Die den Demütigungen trotzt und nur selten ihre ganze Wut zum Ausdruck bringt.

Von Orlandos Familie ist erst recht kein Trost zu erwarten. Marina wird von der Verwandtschaft verhöhnt, drangsaliert und von sämtlichen Trauerfeierlichkeiten ausgeschlossen, ja sogar brutal entführt. Mit den Figuren, die er uns vorführt, zeichnet Lelio das weitgehend ungebrochen klischeelastige, eindimensionale Tableau einer chilenischen Gesellschaft, die von Intoleranz und einem traditionellen Weltbild geprägt ist.

Dass sich Marina ständig gegen den Rest der Welt behaupten muss, nimmt der Geschichte viel Glaubwürdigkeit. Sehr oft wird dabei die Spiegelmetapher strapaziert. Man hätte auch so verstanden, dass diese Frau um ihre Identität kämpfen muss. (RCH/D/E/

104 Min.)

Birgit Nüchterlein