Coney Island ist in den 1950er-Jahren der größte Vergnügungspark New Yorks. Humpty betreibt ein Karussell und ist mit Ginny verheiratet. Die beiden verbindet eine Hassliebe - jedenfalls von Humpties Seite. Dann taucht der schmucke Rettungsschwimmer Mickey auf, und es ist um Ginny geschehen. Doch als das familiäre Pulverfass gerade zu explodieren droht, kommt Humpties Tochter nach Hause - und die hat blutrünstige Mafiosi auf den Fersen.



In diesen Kinos läuft der Film. © Warner Bros Pictures/dpa