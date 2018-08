"Grüner wird’s nicht...": Nur Mut zum Abheben!

Feelgoodkomödie mit Elmar Wepper: "Grüner wird’s nicht" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Rolle des alten Grantlers, der nochmal einen neuen Sinn im Leben findet, ist Elmar Wepper inzwischen auf den Leib geschneidert. In "Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon" führt der 74-Jährige ein Top-Ensemble an, das nicht verhindern kann, dass der Film nach bissig-witzigem Auftakt fast im Kitsch versandet.

Wollen beide nichts wie weg aus ihrem bisherigen Leben: Schorsch (Elmar Wepper) und Philomena (Emma Bading). © Majestic



Wollen beide nichts wie weg aus ihrem bisherigen Leben: Schorsch (Elmar Wepper) und Philomena (Emma Bading). Foto: Majestic



Wenn’s dem Gärtner Schorsch (Wepper) reicht, steigt er in seinen roten Doppeldecker und fliegt davon. Und gerade reicht’s ihm wieder richtig: Der Betreiber des neuen Golfplatzes, den Schorsch angelegt hat, will die Rechnung nicht bezahlen, weil ihm das Grün des Rasens missfällt. Jetzt droht dem Betrieb die endgültige Pleite. Sogar das Flugzeug soll gepfändet werden. Und auf großes Mitgefühl von Ehefrau (Monika Baumgartner) und Tochter (Karolina Horster), die die Gärtnerei am Laufen halten, aber ganz andere Träume haben, kann der ewige Nörgler nicht mehr hoffen.

Also steigt Schorsch in seine geliebte Propellermaschine und nimmt reißaus – Richtung Nordkap, sprich: möglichst weit weg. Auf seiner Tour über malerische (aber keineswegs nur idyllische) Landschaften hinweg landet er bei mehr oder weniger eigenwilligen Zeitgenossen: einem hilfsbereiten, einsamen Bauern, einem höchst exzentrischen Gutsherrenpaar (Ulrich Tukur, Sunnyi Melles) und dessen kapriziösem Töchterlein Philomena (Emma Bading), bei zwei lesbischen Seniorinnen und der zupackenden Hannah (Dagmar Manzel), die in einem aufgelassenen Hangar in Brandenburg ein kleines Café betreibt. An eben dieser Station vollzieht der Film leider eine krasse Wende ins Sentimentale und Vorhersehbare.

Bis dahin meistert Regisseur Florian Gallenberger (bekannt für harte historische Stoffe: "John Rabe", "Colonia Dignidad") den Ausflug in die Feelgoodkomödie mit feinem Gespür für die mal grotesken, mal tragischen Lebenskrisen, in denen seine Figuren stecken. In der rebellischen Philomena, die sich Schorsch auf seiner weiteren Reise als Begleiterin aufzwingt, findet der Grantler unerwartet einen heilsamen Widerpart. Während er die versponnene junge Frau gleichsam erdet, ermutigt sie ihn, sein Credo zu revidieren, dass Träume nur Zeitverschwendung seien.

Wepper und Emma Bading sind ein hinreißend charmantes Vater-Ersatztochter-Paar, die ganz anders geartete Konstellation Wepper/Manzel hingegen gerät eher peinlich. Doch spürt man immer, dass Gallenberger die Sorgen und Träume seiner Figuren ernst nimmt. Für jede erfindet er ein Happyend, das sie glaubwürdig in ein neues Leben entlässt. Das und die großartigen Schauspieler sowie viele fein lancierte Spitzen – sogar einen kleinen Beitrag zur #MeToo-Debatte gibt es – machen den massiven Durchhänger zwischendrin dann sogar verschmerzbar. (D/116 Min.)

Regina Urban