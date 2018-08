"Gundermann": Begegnung mit der Vergangenheit

Andreas Dresens einfühlsamer Spielfilm über den DDR-Liedermacher Gundermann - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seltsam, dass der DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann und seine klugen Songs im deutschen Westen nahezu unbekannt sind: Mit seinem einfühlsamen und faszinierenden Spielfilm-Porträt nähert sich Regisseur Andreas Dresen der widersprüchlichen Figur des "singenden Baggerfahrers".

Die Rolle passt wie angegossen: Alexander Scheer als Liedermacher Gerhard "Gundi" Gundermann. © Pandora



Mit seinen Filmen "Halbe Treppe", "Sommer vorm Balkon", "Halt auf freier Strecke" oder "Wolke 9" hat Andreas Dresen immer wieder bewiesen, dass ihm die empathische Nähe zu seinen Protagonisten viel wichtiger ist als ein aufregender, spannungsreicher Plot. Ohne zu werten, interessiert er sich für die Facetten der Figuren — und genau dadurch bindet er die Zuschauer an die jeweiligen Geschichten.

So ist das auch bei dem Spielfilm-Porträt "Gundermann", an dem Dresen mit seiner Drehbuchautorin Laila Stieler mehr als zehn Jahre gearbeitet hat. Im Mittelpunkt steht der Liedermacher Gerhard "Gundi" Gundermann, der in der DDR, aber auch im deutschen Osten der Nach-Wendezeit ein angesagter Musiker war. Mit seiner etwas ungelenken, aber ehrlichen Poesie fing er Alltag und Lebensgefühl dieser bewegten Zeit ein — und traf damit in Herz und Hirn seiner Fans.

Doch Stieler und Dresen erzählen hier nicht einfach die Geschichte eines Musiker-Lebens nach. In "Gundermann" steckt viel mehr. Allein schon weil der Mann mit dem dünnen Pferdeschwanz und der dicken Hornbrille, der 1998 mit nur 43 Jahren unerwartet starb, parallel zur Bühnen-Karriere ein Alltagsleben als Baggerfahrer im Kohle-Bergbau führte. Aber auch, weil er jahrelang und schließlich erfolgreich um Conny, die Sängerin in seiner Band, warb. Weil er als kritischer Geist kein Blatt vor den Mund nahm und trotzdem Wert auf sein SED-Parteibuch legte. Und weil er sich nach der Wende seiner Vergangenheit als "IM Grigori" stellen musste, der gleichzeitig selbst von der Stasi bespitzelt wurde — ein Aspekt, mit dem der Film ganz nebenbei auf die Absurditäten des Überwachungsstaates verweisen kann.

Auf die genaue Chronologie verzichtet das Drehbuch. Stattdessen springt der Film nachvollziehbar zwischen den 70er und 90er Jahren hin und her. So kommt Bewegung ins Spiel und die Geschichte bleibt trotzdem rund.

Für die Rolle seiner facettenreichen Hauptfigur hätte Andreas Dresen keinen besseren finden können als den Kino- und Theaterschauspieler Alexander Scheer. Der verschmilzt gleichsam mit seiner Figur, schiebt sich immer wieder die altmodische Brille zurecht, und es sind auch diese kleinen Gesten, die sein Spiel so lebensecht machen.

Man sieht Scheer als Gundermann nach gefeierten Auftritten zur Frühschicht hetzen. Die politische Widersprüchlichkeit des Protagonisten nimmt man ihm ebenso ab wie dessen Überraschung, als er bei der Gauck-Behörde erfährt, dass von ihm sowohl eine Täter- als auch eine Opfer-Akte existiert. "Man kann Kommunist sein, ohne ein Schwein zu sein", muss er sich sagen lassen. Für den "singenden Baggerfahrer" ist das der Punkt, an dem ihn die Vergangenheit einholt und die Selbsteinschätzung auf den Prüfstand gestellt werden muss. Denn dass er Freunde nicht nur bespitzelt, sondern auch angeschwärzt hat — Axel Prahl spielt da einen jovialen Stasi-Agenten —, hat der Mann erfolgreich verdrängt. So ist auch die trügerische Kraft der Erinnerung immer wieder Thema im Film.

Den passenden Soundtrack liefern natürlich Gundermanns mal melancholische, mal energisch politische Songs. Alexander Scheer hat sie eigens selbst eingespielt. Die Lieder sind wirkungsvolle Stimmungsverstärker in einer Geschichte, die ansonsten ohne Sentimentalität und Ostalgie auskommt, dafür aber mit leisem Witz unterlegt ist. Auch durch diese Songs kommt man "Gundi" Gundermann, der einem anfangs etwas fremd ist, immer näher. (D/127 Min.)

Birgit Nüchterlein