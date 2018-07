"Hotel Artemis": Der Engel für die Bösen

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Jodie Fosters Comeback auf der Leinwand mit "California Dreaming" vom Recorder aus der Schwesternschürze: In "Hotel Artemis", dem Regiedebüt des Drehbuchautors Drew Pearce, ist sie die Gute, die im L. A. des Jahres 2028 die Bösen zusammenflickt. Eine Idee mit einer Prise Ironie. Dabei bleibt’s dann aber auch.

Jodie Foster als schwer beschäftigte Krankenschwester Jean Thomas. © Concorde



Allzu weit traut sich Drew Pearce mit seinem beeindruckend aufgeputzten Versuch eines coolen Sci-Fi-Genre-Thrillers nicht in die Zukunft. Dass in zehn Jahren die Privatisierung von Wasser zu urbanen Tumulten führt, ist vorstellbar. Auch ein Gangster-Krankenhaus mit einem steinreichen Club eingeschriebener Kundschaft, die sich dort die branchenüblichen Perforationen reparieren lässt, scheint naheliegend. Nur: Dass man dort nach einem eigentlich letalen Leberleiden auf ein neues Organ aus dem 3D-Drucker warten kann, stimmt doch hoffnungsfroh. Wie so vieles, was Schwester Thomas (Jodie Foster) mit ihrer schwer im Zaum zu haltenden Klientel anstellt.

Seit sie vor 20 Jahren als gescheiterte und dem Alkohol verfallene Armenärtztin vom L. A.- Obergangster The Wolf King (Jeff Goldblum, die zweite "ironische" Besetzung) zur Oberschwester im Clubkrankenhaus befördert wurde, hat sie die Vintage-gestylten Hotelsuiten im obersten Stockwerk eines Hochhauses nicht mehr verlassen. Drumherum tobt ein Bürgerkrieg, und in Schwester Thomas’ Behandlungszimmer liegt ein angeschossener schwarzer Gangster, der die Reichen ausrauben wollte, und dabei den Reichsten, The Wolf, erwischt hat. Ein waffenhandelndes Ekelpaket zetert im Foyer herum, die hübsche Killerin Nice (Sofia Boutella) wartet auf ihr Opfer, während der Hausmeister Everest (Dave Bautista) Ruhe behält.

Eine Überfülle an dramatischen Anknüpfungsmöglichkeiten, um die tadellose und unterbeschäftigte Besetzung mit einer annähernd zusammenhängenden Story zu beschäftigen. Stattdessen hakt Pearce ein lahmes Klischee nach dem anderen ab, um ein paar Gewaltszenen und Gruseleffekte zu unterfüttern. Die faltig herumtrippelnde Schwester Thomas hat immer seltener ihren sarkastischen Schalk im Nacken, so dass man schon befürchtet, der Regisseur nähme jetzt endgültig seinen eigenen Quark ernst. Und wupps, da ist sie schon, die lauwarme Schmonzette von Thomas’ schrecklichem Mutterschicksal, weswegen sie dann den Weg ins Freie wagt und eine Polizistin durch die randalierenden Horden schleust.

An diesem Punkt geht es dann nicht nur mit der Dramatik drunter und drüber, man weiß auch nicht mehr so recht, wessen Dahinscheiden man nun bedauern, respektive gutheißen soll. Dafür setzt es ein zünftiges Finalgemetzel, bei dem sich die Übriggebliebenen aus der Klinik durch besondere Opferbereitschaft hervortun.

Ein wunderbarer Schauplatz mit tollen Schauspielern, um ein brutalisiertes "California Dreaming" in einen nicht ganz ernst gemeinten Thriller zu verpacken: Für die Katz’. (GB/USA/94 Min.)

Michael Wunderlich