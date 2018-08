"Im Labyrinth...": Das Gedächtnis des Friedhofswärters

NÜRNBERG - Irgendwo in Chile und irgendwann in der Zeit der Militärdiktatur spielt "Los Versos del Olvido — Im Labyrinth der Erinnerung". Ein magisch-realistisches Filmgedicht gegen das Vergessen, das der iranische Regisseur Alireza Khatami in seiner Heimat nicht realisieren konnte.

Leben mit den Toten und mit der Erinnerung: Der namenlose Friedhofswärter (Juan Margallo). Foto: Sabcat Media



Friedhöfe sind Orte der Erinnerung, aber auch Orte des Vergessens. So verhält sich das auch mit der abgelegenen, fast verwunschenen Gräberanlage, wo sich ein alter namenloser Wächter um die Pflanzen und die ordentliche Identifizierung der Toten im heruntergekommenen Leichenschauhaus kümmert. Nur wenige Besucher verirren sich hierher und lassen sich von ihm zu den Grabstellen führen. Da kann es dann passieren, dass der Mann mit dem tadellosen Gedächtnis den ein oder anderen mit seiner verdrängten, dunklen Vergangenheit konfrontiert...

Dennoch führt der Wächter ein ruhiges Leben mit den Toten — bis eines Tages die Miliz jäh in seinen Alltag eindringt. Nach brutal niedergeschlagenen Protesten versuchen die Schergen des Regimes ihre Opfer bei ihm zu verstecken. Als der Alte eine ermordete junge Frau ohne Namen findet, will er ihr heimlich ein würdiges Begräbnis bereiten. Um das zu ermöglichen und trickreich die Hürden einer absurden Bürokratie zu überwinden, tut er sich mit einem schrägen Totengräber, einem Leichenwagen-Fahrer und einer alten Dame zusammen, die seit langem nach ihrer vermissten Tochter sucht.

Es liegt nahe, die Geschichte in der Zeit von Pinochets Militärdiktatur zu verorten, in der mehrere Tausend Menschen einfach verschwanden. Doch Regisseur Khatami bewegt sich absichtsvoll im Vagen und Rätselhaften. Sein Film könnte auch in jedem anderen Despotenstaat spielen. Er selbst hat als Kind während des Iran-Irak-Krieges Tragisches erlebt, und erst durch die Verlagerung der Ereignisse in eine andere Sprache, an einen anderen Ort gelang ihm die Auseinandersetzung damit.

Immer wieder schieben sich in "Los Versos del Olvido" (spanisch für " Die Verse des Vergessens") surreale Szenen ins reale Setting. Gestrandete Wale spielen ebenso eine Rolle wie ein skurriler Bestattungs-Verwalter oder ein geheimnisvolles Toten-Archiv, in das man sich nur mit Ariadne-Faden wagen sollte. So entsteht — ganz unaufdringlich — eine nahezu poetische Atmosphäre wie man sie aus den Romanen des magischen Realismus kennt. Sie bereichert einen kleinen wunderbaren und meditativen Film, der dem Vergessen mit Metaphern, leisem Humor und aufwühlenden Szenen die Kraft der Erinnerung entgegensetzt. (F/D/NL/Chile/92 Min.)

Birgit Nüchterlein