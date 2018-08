"In the Middle of the River": Kampfzone in der Heimat

NÜRNBERG - Aus dem Krieg in den Krieg: Filmemacher Damian John Harper, Absolvent der Münchener Hochschule für Film und Fernsehen, schickt in seinem zweiten Spielfilm "In the Middle of the River" einen im Irak traumatisierten Ex-Soldaten auf einen Feldzug durch die heimatlichen Bretterbuden.

Eric Hunter als Gabriel. Foto: Farbfilm



Gabriel (Eric Hunter), ein muskelbepackter, ausgiebig tätowierter Schmerzmittel-Junkie, unehrenhaft aus der Armee entlassen, traut sich endlich nach Hause. Das Begräbnis seiner Zwillingsschwester Naomi hat er schon verpasst, Omas Standpauke inmitten der Kinderschar, für die sie zu sorgen hat, ist ihm sicher. Und jetzt steht auch noch dieser weiße Obernazi vor der Klotür an der Tankstelle und sollte von ihm eigentlich in den Staub von New Mexico geprügelt werden. Es bleibt erst mal beim Geschubse.

Gabriels Heimatkaff gleicht einer behelfsmäßig bewohnten Kampfzone, in der sich Suprematisten, die sich als Arier verstehen, Mexikaner und Indianer aus dem Reservat jenseits des Flusses waffenstarrend bekämpfen. Der Obernazi versorgt die Gegend mit Drogen und jugendlichen Gewalttätern, die ihn anbeten. Gabriel war früher ähnlich, bis ihm und seinem Kumpel die Cristal-Meth-Küche explodierte. Alles sehr verworren, es schreit nach Rache und macht nicht nur Gabriels geliebte Dana (Nikki Lowe), eine Navajo, zur Furie.

Die Handkamera von Harpers Kameramann Bogumil Godfrejow sorgt dafür, dass einem beim pausenlosen Adrenalingeschwappe ordentlich schwindlig wird. Mal sind es die weißen Kids, die sich mit Ruhm bekleckern wollen, mal ist es Opa, der sich besoffen an Oma vergreift; von Gabriels Problemen, die er aus der Welt schaffen will, ganz zu schweigen.

Kurz bevor einem das Drama über den Kopf wächst, kriegt Regisseur Harper die Kurve und konzentriert sich auf Opa, der, wie sich herausstellt, ein guter Kerl ist und einst dafür gesorgt hat, dass Gabriel nicht vor die Hunde ging. Die Bilder, die Godfrejow von der Gegend einfängt, sind auf einmal voller Poesie, und die Tex-Mex-Biester gestehen ihre Falschaussagen. Trump-Country und das überwiegend von Laien dargestellte Personal scheinen menschlich irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen. Eine tröstliche Hoffnung, dem blonden Twitter-Präsidenten wärmstens ans Herz gelegt. (D/USA/113 Minuten).

Michael Wunderlich