"Jugend ohne Gott": Survival-Training für die seelenlose Elite von morgen

Alain Gsponers Thriller "Jugend ohne Gott" frei nach Ödön von Horváth spielt in einer gar nicht fernen Zukunft - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - In seinem Roman "Jugend ohne Gott" beschrieb Ödön von Horváth 1937 den Opportunismus und die Gefühlskälte gedankenloser junger Mitläufer in Nazi-Deutschland. Alain Gsponer verlegt die Geschichte in eine nahe Zukunft, in ein Trainingscamp in den Alpen, wo die künftige Elite der Gesellschaft für den gnadenlosen Leistungskampf fit gemacht werden soll.

Nicht auf der Suche nach Gott, aber nach Gerechtigkeit: Szene mit Jannis Niewöhner. © Constantin



Nicht auf der Suche nach Gott, aber nach Gerechtigkeit: Szene mit Jannis Niewöhner. Foto: Constantin



Zentrale Motive des Romans – wie das gestohlene Tagebuch oder der Mord im Wald – spielen auch im Film eine Rolle. Doch überträgt Regisseur Gsponer Horváths hellsichtige Erzählung auf die heutige Wettbewerbsgesellschaft, in der nicht Empathie gefragt ist, sondern es gilt, der Beste zu sein.

Die Welt ist in Sektoren unterteilt, in den Außenbereichen leben die Armen, die "Leistungsempfänger", im Zentrum die "Leistungsträger". Auch unter deren Kindern ist der Konkurrenzkampf längst entbrannt. "Es geht um eure Zukunft", bläut die faschistoide Camp-Psychologin (eiskalt: Anna Maria Mühe) den Ankömmlingen ein, die im Lager ihre kognitive und körperliche Eignung für die raren Plätze an der Rowald-Elite-Uni beweisen sollen. Damit sie bei den Survival-Kämpfen in freier Natur jederzeit zu orten sind, wird ihnen ein Chip unter die Haut gepflanzt. Über dem Areal kreisende Drohnen liefern zusätzlich Kontroll-Bilder.

Während Horváths Roman durchgängig aus der Warte des Lehrers erzählt ist, rollt Gsponer seine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven auf. Dramaturgisch ist das sehr effektvoll und spannungssteigernd, auch wenn eine echte emotionale Nähe zu den Figuren erst im dritten Teil entsteht. Im Zentrum steht zunächst die ehrgeizige Nadesh (Alicia von Rittberg), die ihre Führungsqualitäten beweisen will, indem sie sich um den skeptischen Zach bemüht, in den sie sich verguckt hat und der nur widerwillig an den Wettkämpfen teilnimmt. Heimlich liest sie in seinem Tagebuch. Als sie sieht, wie er sich im Wald mit dem wilden Mädchen Ewa (Emilia Schüle) aus dem verbotenen Sektor trifft, kommt es kurz darauf zur Katastrophe.

Mit der Perspektive des Zach (Jannis Niewöhner), der noch von einer gerechten, moralischen Welt träumt, verschärft sich der Blick auf die im Camp herrschende Kälte und Verlogenheit. Hier blendet der Film auch zurück auf das brutale Auswahlverfahren, als die Klasse selbstherrlich entschied, dass der kluge, feinfühlige, aber zu dicke Wadim nicht mit ins Lager darf. Zach findet ihn in der verbotenen Zone wieder, wo er in einem chaotisch lärmenden Klassenzimmer über Lautsprecher mit den Lerninhalten beschallt wird. Eine starke, erschütternde Szene.

Seine eindringlichsten Momente hat der Film allerdings im letzten Drittel, wenn sich der Fokus nochmals verschiebt – auf den namenlosen Klassenlehrer (Fahri Yardim), der selbst lange mit seinem Opportunismus hadert, und Titus, den rücksichtslosesten unter den Schülern. Jannik Schümann spielt ihn wie die Verkörperung des zu keiner Empathie fähigen Menschen, dessen Einsamkeit und Verzweiflung offenbar wird, als der Lehrer ihn unerwartet umarmt.

Alain Gsponer wagt sich mit seiner sehr freien Horváth-Adaption an ein Thema, das mitten ins Herz unserer Zeit trifft. Auch wenn der Film manche Schwächen hat, Bezüge zu der "Tribute von Panem"-Reihe unverkennbar sind und die Ästhetik streckenweise an Werbeclips erinnert, überzeugt "Jugend ohne Gott" als präzise Analyse einer seelenlosen Leistungsgesellschaft. (D/114 Min.)

Regina Urban