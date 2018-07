"Könige der Welt": Kampf gegen das Monster

Schonungslos ehrliches Bandporträt: "Könige der Welt" - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Die ungewöhnliche Musik-Doku "Könige der Welt" über die Band Union Youth und die Nachfolgegruppe Pictures ist zugleich eine schonungslose Ausleuchtung des Business.

Endlich drogenfrei (zumindest vorerst): Maze Valentine, Frontmann der 2006 aufgelösten Grunge-Band Union Youth. © W-Film



Endlich drogenfrei (zumindest vorerst): Maze Valentine, Frontmann der 2006 aufgelösten Grunge-Band Union Youth. Foto: W-Film



Im Grunde ist es erstaunlich, dass jetzt eine Dokumentation über die bereits 2006 aufgelöste deutsche Grunge-Combo Union Youth entstand und noch den Sprung in die Kinos geschafft hat. Großartige kommerzielle Erfolge konnte das angebliche deutsche Gegenstück zu Nirvana nämlich nie verbuchen. Doch die Geschichte der Formation verlief sehr ungewöhnlich. Außerdem ist "Könige der Welt" weit mehr als nur eine konventionelle Band-Doku. Es werden Erinnerungen an die überraschend ehrliche Metallica-Dokumentation "Some Kind of Monster" wach.

Die 2001 in der tiefsten Provinz, im niedersächsischen Bad Bentheim gegründete Gruppe machte schnell durch ihre energiegeladenen Konzerte auf sich aufmerksam. Entsprechend fühlten sich die Musiker schon früh wie "Könige der Welt". Noch vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums sollte von den USA aus, ohnehin völlig untypisch für eine deutsche Band, ihre große Karriere starten. Fred Durst von der Erfolgsgruppe Limp Bizkit wollte die Jungs persönlich unter Vertrag nehmen.

Doch Union-Youth-Frontmann Maze Valentin bekam kurz vor der Unterzeichnung kalte Füße. Wohl auch zu Recht. Damals begann seine Abhängigkeit von Alkohol und Drogen, ein zentrales Thema des Films.

Union Youth veröffentlichen noch zwei reguläre Alben auf dem deutschsprachigen Markt. Aber man entfremdet sich zunehmend, woran Valentins steigender Drogenkonsum nicht unschuldig ist. Auch in diese Band hat sich "Some Kind of Monster", eine Art Monster, eingeschlichen. 2006 kommt es zur Auflösung.

Und heute? Die Regisseure Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch begleiten Valentin bei dem schwierigen Prozess, endlich von seiner Sucht wegzukommen. Parallel dazu steht die Union-Youth-Nachfolgeband Pictures auf dem Plan. Nach dem erfolgreichen Entzug des Sängers – freilich keine Garantie für eine drogenfreie Zukunft – beginnt ihre Tour. Von Glamour ist da wenig zu spüren. Man spielt in kleinen Clubs, übernachtet in billigen Jugendherbergen und zahlt dennoch drauf. Valentin: "Wenn man darüber nachdenkt, ist es total sinnlos. Aber es macht Spaß." Das klingt doch gar nicht schlecht.

Im Verlauf des auch formal klug gemachten Films wachsen einem die Jungs richtig ans Herz. Egal ob man die eher begrenzt originelle Musik mag oder nicht: Man kann gar nicht anders, als ihnen nur das Beste für die Zukunft zu wünschen. (D/99 Min.)

Christian Schulze Kalthoff