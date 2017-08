"Magical Mystery": Überlandfahrt mit frischen Techno-Beats

NÜRNBERG - Viele gute Filme und Bücher beginnen damit, dass einer etwas tut, was er nicht soll oder darf. Die gelungene deutsche Romanverfilmung "Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt" reiht sich da nahtlos ein.

Willkommen in den 90ern: Szene aus "Magical Mystery" mit Bjarne Mädel als Betreuer Werner, der in Karl Schmidts WG für Ordnung sorgt. © DCM



In Sven Regeners Wenderoman "Herr Lehmann" war Karl Schmidt der beste Freund von Titel- und Antiheld Frank Lehmann. Doch Mauerfall und Grenzöffnung erlebte der trinkfeste Weggefährte schon nicht mehr mit, da steckte er bereits in einer psychiatrischen Klinik. Anfang der 1990er Jahre lebt der einstige Künstler und Musiker (Charly Hübner) nun in einer WG für ehemalige Suchtkranke in Hamburg-Altona und hat einen Job als Hausmeister. Als er vier Wochen Zwangsurlaub aufgebrummt bekommt, fährt er nicht wie von Betreuer Werner (Bjarne Mädel) vorgesehen auf Kur, sondern büxt aus nach Berlin.

Dort hat sein alter Kumpel Raimund (Marc Hosemann) zusammen mit einem gewissen Ferdi (Detlev Buck) eine Techno­Plattenfirma namens Bumm Bumm Records am Laufen, die gerade durch die Decke geht. Mit seinen erfolgreichsten DJs und Künstlern will Bumm Bumm auf "Magical Mystery"- Tournee durchs wiedervereinigte Land ziehen – und braucht dafür einen Fahrer und Tourmanager. Der stille Karl lässt sich auf das Angebot ein und findet sich wieder in einem Kleinbus voller Bekloppter und dauerfeiernder Druffis.

Schräge Typen, pointierte Gags, knochentrockene Dialoge und ein herrlich lakonischer Grundton: Willkommen zurück in den 90ern, als die Klamotten weit, der Beat jung und die Pupillen groß wie Scheunentore waren – zumindest in der Musikszene, um die es hier geht.

Die Quasi-Fortsetzung des erfolgreichen Romans "Herr Lehmann" ist ein hypnotisch-kauziger Trip durch die großen Jahre des deutschen Techno. Die Taktung stimmt, der Humor ist mitunter angeschwärzt, aber stets gutgelaunt und erinnert etwas an die legendäre Unna-Trilogie von Peter Thorwarth ("Bang Boom Bang", "Was nicht passt, wird passend gemacht" und "Goldene Zeiten"), aber auch an das Frühwerk von Detlev Buck ("Wir können auch anders. . ."). Der Soundtrack (WestBam, Deichkind, Modeselektor, Gudrun Gut, Francesco Wilking) trägt das Road- beziehungsweise Ravemovie durch lange Szenen, die nix zum Vorantreiben der Geschichte beitragen.

Dass der Film stets bei seinen Figuren bleibt und sich nie zu einer fiktiven Techno-Doku aufschwingt, ist von Vorteil. Überhaupt zieht Regisseur Arne Feldhusen (das Drehbuch stammt von Regener) mit bewundernswerter Ruhe sein Ding durch, was "Magical Mystery" leuchtturmgleich aus der deutschen Kinokomödienlandschaft herausragen lässt. Sehr launig. (D/111 Min.)

Stefan Gnad