"Maria Stuart": Im Kampf gegen männliche Machtgier

NÜRNBERG - Mit "Maria Stuart, Königin von Schottland" startet am Donnerstag ein Film in den deutschen Kinos, der die Geschichte der selbstbewussten Herrscherin im Kampf gegen die Machtgier der Männer zeigt. Doch es geht noch ernster: In Fahrenheit 11/9 geht Michael Moore der Frage nach: wie konnte es zu Trump kommen?