"Mein Bruder heißt Robert...": Geschwisterspiele auf der grünen Heide

Philip Grönings nur scheinbar radikaler Film "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Philip Gröning ("Die große Stille", "Die Frau des Polizisten") mag seine Filme gern ausführlich. Wogegen nichts einzuwenden ist, wenn man wirklich drei Stunden lang etwas zu erzählen hat.

Julia Zange als Elena und Josef Mattes als Robert in einer Szene des Films "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot". © W-film /dpa



Gleich zu Beginn spielt Elena (Julia Zange) mit dem Gemächt ihres nackten Bruders Robert (Josef Mattes) herum. Merke: Jetzt machen wir aber einen ganz doll wagemutigen, tabulosen und radikalen Film! Nein, eigentlich nicht. Elena, eine Nymphe in Minirock und Bruce-Willis-Gedenkunterhemd, hat am Montag Abi-Prüfung im Fach Philosophie. Mit ihren Aufzeichnungen, Schulbüchern und vor allem mit ihrem Bruder möchte sie sich auf den Test vorbereiten. Es ist Sommer, die Wiese neben der alten Tankstelle steht in voller Blüte und die Geschwister, die sich näher sind, als es einem gesunden Genpool zuträglich scheint, treffen sich genau hier zum Pauken. Robert hat gerade sexuelle Erfahrungen gesammelt und Elena ist dementsprechend eifersüchtig. Aus Rache will sie noch vor der Prüfung selbst den Geschlechtsverkehr ausüben. Mit wem, ist völlig egal.

Selten war ein junges Figurengespann so unsympathisch. Elena und Robert kreischen sich an oder lachen debil. Als wäre es damit nicht genug, legt Gröning seinen Figuren Zitate von Heidegger, Petrarca oder Aurelius Augustinus in den Mund. Anscheinend wollte sich hier ein Filmemacher, der hart auf die 60 zusteuert, noch einmal in den Kopf einer heutigen Jugend hineinversetzen, die er längst nicht mehr versteht. Elenas Lieblingssong ist ein Chanson von Serge Gainsbourg. Muss man noch mehr sagen? Die finale Gewaltexplosion soll dann ein bisschen Tarantino oder junger Oliver Stone sein. Aber Künstlichkeit ist keine Kunst. Und die Kurve kriegt die Geschichte nimmermehr.

In seinem schönen Film "303" schickte Hans Weingartner unlängst zwei 24-Jährige auf eine Tour durch Westeuropa. Auch da wälzten die Protagonisten zweieinhalb Stunden lang die großen Fragen dieser Welt. Man sah und hörte ihnen gespannt zu und unterhielt sich prächtig. Grönings bis ins kleinste Detail geplantes und akribisch vorbereitetes Werk hat zweifellos eine Vision. Aber die meisten Zuschauer dürften beim Versuch, ihr zu folgen, auf der Strecke bleiben. (D/F/ CH/172 Min.)

André Wesche