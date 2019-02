Mobbing, Tod und Teufel in "Glück ist was für Weicheier"

NÜRNBERG - Mobbing, Tod und Teufel: In "Glück ist was für Weicheier" müssen sich ein Vater und seine beiden Töchter mit einer Welt auseinandersetzen, in der das Sterben nicht die schlechteste Alternative ist.

