"Murer": Als die Nazis Sieger blieben

NÜRNBERG - Um Franz Murer, den "Schlächter von Vilnius", geht es in der dramatischen Rekonstruktion eines Kriegsverbrecherprozesses 1962 in Graz. "Murer – Die Anatomie eines Prozesses" nennt Christian Frosch seinen Film, der sich auf die Gerichtsprotokolle von damals stützt.

Wird am Ende freigesprochen: Karl Fischer als Franz Murer. Foto: Filmverleih



Von 1941 bis 1943 war der steirische Bauer Franz Murer für das Ghetto von Vilnius verantwortlich und wurde am Ende des Krieges von den russischen Behörden zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er war verantwortlich für die Vernichtung der Juden in der litauischen Hauptstadt und wurde nach fünf Jahren nach Österreich ausgeliefert unter dem Vorbehalt, dass ihm dort erneut der Prozess gemacht würde. Nichts dergleichen geschah, Murer wurde zum angesehen Großbauern und ÖVP-Politiker, bis Simon Wiesenthal die Sache publik machte und die österreichische Justiz zwang, Murer vor Gericht zu stellen und Dutzende Überlebende seiner Gräuelherrschaft aus aller Welt als Zeugen einzuladen.

Land ohne Seele

"Österreich hat keine Seele und keinen Charakter. Österreich besteht aus Tätern, Zuschauern und Opfern", lautet für Christian Frosch das Resümee seiner Recherchen, wobei es klar ist, dass der schlimmste Mistkerl im Gerichtssaal, Franz Murer (mit einem Anflug von Ängstlichkeit dargestellt von Karl Fischer) aus Sicht seiner Anhänger keinesfalls für die Kategorie Täter in Frage kommt. Nach haarsträubenden und bewegenden Aussagen der Überlebenden spricht Murers Verteidiger von Irrtümern in der Datierung der geschilderten Untaten.

Er äußert den Verdacht, dass Zeugen von Simon Wiesenthal präpariert worden seien, und das Publikum ist ganz seiner Meinung. Kurz: es geschieht das, was in europäischen Kriegsverbrecherprozessen zu dieser Zeit in ganz Europa ablief. Man versteckte sich hinter Befehlsnotstand, Ahnungslosigkeit und einem politischen Kalkül aus Antikommunismus, Karriere-Gemauschel und der Opferrolle, die in Österreich besonders beliebt ist.

Christian Froschs filmische Prozess-Anatomie befasst sich sehr ausführlich mit allen Aspekten dieser schändlichen Veranstaltung, die nach einer Pattsituation der Geschworenenentscheidung gemäß österreichischem Prozessrecht zu einem Freispruch für Murer führte, wobei die Aussagen der Überlebenden, auf jiddisch vorgetragen, so bewegend wie wirkungslos bleiben. Grinsende Sieger sind die alten Nazis im Publikum, strippenziehend und lügend, die mit Drohungen selbst den Staatsanwalt in der Hand haben. Eine gruslige Art der Aufarbeitung von NS-Verbrechen. (A/L/137 Min.)

