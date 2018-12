"RBG": Starke Stimme gegen Trump

Porträt über die liberale Richterin Ruth Bader Ginsberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie ist die zweite auf Lebenszeit in den Supreme Court der USA berufene Juristin überhaupt und der Stachel im Fleisch von Präsident Trump: Ruth Bader Ginsburg, 85, Ikone der Equal-Rights-Gerichtsschlachten in den 70er Jahren und Heldin des liberalen Amerika von heute. "RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit", ein Filmporträt von Betsy West und Julie Cohen.

Die einzige Frau im Supreme Court: Ruth Bader Ginsburg. © Koch Films



Als Ruth Bader Ginsburg im November mit einigen gebrochenen Rippen ins Krankenhaus musste, während Trump seinen ultrarechten Kandidaten ins Oberste Gericht hievte, ging ein besorgtes Stöhnen durch die liberale Öffentlichkeit. Sollte dies das Ende von RBG sein, und damit freie Fahrt für den nächsten Trump-Günstling? Die Dame hat sich mit der ihr eigenen Zähigkeit berappelt und genießt leise, aber unübersehbar die Ehrerbietung und Bewunderung für ihre Dienste, mit denen sie als Anwältin und Richterin für den Geist der amerikanischen Verfassung bis heute weiter zu kämpfen bereit ist.

Die Dokumentarfilmerinnen Betsy West und Julie Cohen verfügen für ihre sehr erfolgreiche Eloge auf die unerschütterlich an das amerikanische Rechtssystem glaubende und dafür streitende Vollblut-Juristin über Unmengen von Material, das den nicht-amerikanischen Zuschauer ab und an etwas überstrapaziert.

Bei der zu Wort kommenden Zeitzeugin Gloria Steinem etwa klingelt es leise im bejahrten europäischen Oberstübchen, aber so genau kann man die Frauenrechtlerin nicht mehr einordnen. Ein schlagender Beweis dafür, dass seit den 50ern der Anspruch auf Gleichbehandlung ohne Ansehen von Geschlecht, Rasse etc. für jedermann eine Binsenweisheit geworden ist, für die man allerdings sehr häufig noch selbst vor Gericht kämpfen muss.

Der Film illustriert eindrucksvoll, wie sehr die Rechtswirklichkeit vom Zeitgeist beeinflusst ist. Abtreibung, sexuelle Gewalt in der Ehe, der sklavenähnliche Rechtsstatus der Ehefrau, auch bei uns noch bis in die 60er andauernd, all das kommt einem vor wie für immer und ewig erledigt, doch da könnte man sich auch böse täuschen. Nicht umsonst wird um die Besetzung des Supreme Court durch den jeweiligen Präsidenten mit Zustimmung des Kongresses heftig gerungen. Ein Präsident wie Trump und seine Weltsicht könnten sich im Obersten Gerichtshof der USA einen über die Amtszeit hinausreichenden Nachhall in Gestalt von lebenslang amtierenden Richtern sichern.

Da sei die hoffentlich unverwüstliche RBG vor. "No truth without Ruth" - "keine Wahrheit ohne Ruth" - lautet der Slogan, mit dem sich ihre Fans trösten, die wie ihre Heldin trotz Trump an Amerika glauben. (USA/97 Min.)

Michael Wunderlich