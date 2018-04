"Ready Player One": Schlüsselsuche in der virtuellen Welt

NÜRNBERG - Kurz nach seinem Journalismus-Drama "Die Verlegerin" blickt Starregisseur Steven Spielberg nun in die Zukunft und bringt seine Adaption von Ernest Clines Bestseller "Ready Player One" in die Kinos.

Einer von drei begehrten Schlüsseln: Szene aus "Ready Player One". © Warner



Im Jahr 2045 ist die virtuelle Welt nicht mehr aus den Leben der Menschen wegzudenken. Sie ermöglicht einen Eskapismus aus einer Wirklichkeit, aus der die meisten gar nicht ungern flüchten. Die Ressourcen sind knapp geworden; ein Großteil der Menschen lebt in aufeinandergestapelten Slum-Behausungen der Mega-Cities. In der Stadt Columbus, wo der Waisenjunge Wade Watts (Tye Sheridan) bei seiner Tante lebt, ist das nicht anders. Sobald Wade aber seine Brille aufsetzt, ist er raus aus der Tristesse und mittendrin in der sogenannten "Oasis", einer global ausufernden Multiplayer-Videospielplattform.

Als der Erfinder dieses Universums stirbt, wird bekannt, dass er sich für die Zeit nach seinem Tod einen Wettbewerb mit vertrackten Rätseln ausgedacht hat: In der Oasis sind drei Schlüssel versteckt; wer sie findet, bekommt sein Vermögen und die Macht über das Spieluniversum.

Als Wade den entscheidenden Clou findet und den ersten Schlüssel freischaltet, steckt er auf einmal in einem Rennen gegen die Zeit – und einen Großkonzern mit dem Schurken Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn) an der Spitze. Wade schließt sich mit einer Gruppe widerständlerischer Teens zusammen, und wie diese Gang kehrt auch "Ready Player One" zwischendurch immer wieder in die Wirklichkeit zurück. Einen Großteil aber verbringt der Film in der künstlichen Realität, die Spielberg entsprechend wie ein Game inszeniert — als atemlose Jagd, bei der alles permanent in rasanter Bewegung ist.

Eine visuelle Überflutung, bei der man mit üppigen Portionen effektgesättigt wird. Wie in der Buchvorlage gibt es zudem zahllose Anspielungen. Auf Filme, Spiele, Musik und Gadgets. Auf "Asteroids" und "Pac-Man", "Zurück in die Zukunft", die Band Joy Division und den Rubiks Würfel. In der wohl grandiosesten Sequenz werden Szenen aus Stanley Kubricks "The Shining" eins zu eins nachgebaut. Dabei wirft Spielberg wild mit nostalgischen Referenzen aus der Nerd- und Popkultur der 70er/80er Jahre um sich, die er maßgeblich mitgeprägt hat.

Diese ironische Spiegelung hat ihren Reiz und auch der Film selbst, den der Regisseur mit vielen typischen Spielberg-Elementen inszeniert, bringt vor allem in der ersten Hälfte trotz des Dauerbeschusses den nötigen Spaßschwung mit. Doch der ganze Aufwand und Zitatenwirbel können das Interesse an diesem Spektakel nicht über die gesamte, zu lange Laufzeit von über zwei Stunden aufrechthalten. Dazu bietet die Dramaturgie letztlich doch zu wenige Überraschungen, sind die Figuren mitunter zu schlicht gezeichnet oder wie der böse Gegenspieler Sorrento zu konturenarm.

Uneingeschränkt gefeiert werden die virtuellen Abtauchmöglichkeiten übrigens nicht. Sicher gibt es kein Zurück, aber Spielberg findet, dass man ab und zu auch mal die echten Sinneseindrücke und Gefühle absorbieren sollte, für die es keinen digitalen Ersatz geben kann. (USA/140 Min.)

Sascha Rettig