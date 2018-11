"Sandstern": Von einem Leben zwischen zwei Welten

In seinem Drama erzählt Yılmaz Arslan von einem Türken, der im Deutschland der 80er Jahre aufwächst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - So recht mag sich "Sandstern" nicht entscheiden, ob es nun ein Familiendrama, ein Buddy-Movie, eine Außenseiter-Biografie oder ein Coming-of-Age-Film sein will. Egal: Die jüngste Regiearbeit von Yılmaz Arslan ist anders, aber nicht schlecht.

Es sind zwei reichlich fremde Gestalten, die Oktay am Flughafen in Empfang nehmen - doch tatsächlich sind es seine leiblichen Eltern. Er hat sie nur seit vielen Jahren nicht gesehen, weil er bei seiner Großmutter in der Türkei gelebt hat. Nun soll er von jetzt auf gleich bei Fatma (Taies Farzan) und Sabri (Hilmi Sözer) in Westdeutschland leben, was sich allerdings schwierig gestaltet. © Camino



Es sind zwei reichlich fremde Gestalten, die Oktay am Flughafen in Empfang nehmen - doch tatsächlich sind es seine leiblichen Eltern. Er hat sie nur seit vielen Jahren nicht gesehen, weil er bei seiner Großmutter in der Türkei gelebt hat. Nun soll er von jetzt auf gleich bei Fatma (Taies Farzan) und Sabri (Hilmi Sözer) in Westdeutschland leben, was sich allerdings schwierig gestaltet. Foto: Camino



Westdeutschland, Sommer 1980: Die letzten Jahre hat Oktay (Roland Kagan Sommer) bei seiner Großmutter in der Türkei verbracht. Als diese krank wird, holen ihn seine leiblichen Eltern in die rheinische Provinz, wo er sich plötzlich in seinem alten Kinderzimmer wiederfindet, dem er schon längst entwachsen ist. Der Haussegen zwischen der schrillen Mutter Fatma (Taies Farzan) und dem in ihrem Schatten stehenden Vater Sabri (Hilmi Sözer) hängt schief, und auch ansonsten ist die neue Heimat für den Bub reichlich verwirrend.

Doof auch, das Oktay, der nur Türkisch spricht, eine Grundschulklasse besuchen muss, um Deutsch zu lernen. Die teutonischen Mitschüler verprügeln ihn, die italienische Klassenschönheit lädt ihn zu sich nach Hause ein, weil sie denkt, er sei Sizilianer. Und da ist noch die 75-jährige Nachbarin Anna (die wie immer ganz wunderbare Katharina Thalbach), mit der sich Oktay prima versteht.

Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Erst erfährt Oktay, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet, dann trennen sich seine Eltern und schließlich landet der Junge in einem Internat, in dem vor allem behinderte Jugendliche leben... So richtig klar wird nicht, wo Yılmaz Arslan ("Brudermord") mit seinem Film hin will. Hinzu kommt, dass der Regisseur, der selbst in der Türkei geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, zahlreiche Themen anreißt (Migration, Integration, Inklusion, Religion, Rassismus, Heimat, erste Liebe), jedoch nicht alle bis zum Ende verfolgt. Dass sein Held Oktay kein lupenreiner Sympathieträger ist, sondern oft einfach nur ein wütendes, ungerechtes Pubertier, das dennoch das Herz auf dem rechten Fleck trägt, hält den sensiblen Film reizvoll und den Spannungsbogen oben.

Als große Klammer fungiert die aus dem Off erzählte Geschichte von einem taubstummen Beduinen, der eines Tages beschließt, die Wüste zu verlassen und (s)einem Stern zu folgen. Gleichnis hin oder her, die leise Poesie, die "Sandstern" zugrunde liegt und ihn ein Stück weit auch trägt, macht nicht nur das laienhafte Spiel vieler Darsteller (vor allem unter den Kids) wieder wett.

Arabische Märchen gehen bekanntlich (fast) immer und entfalten auch hier in Kombination mit Humor und Optimismus sowie einer erfreulichen Klischeefreiheit einen leisen Zauber. Ansonsten bleibt der Zuschauer auf weiten Strecken sich selbst überlassen und ist gefordert, seine eigenen Schlüsse zu ziehen, was nicht unangenehm ist. (DE/LU/BE, 93 Min.)

Stefan Gnad