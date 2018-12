"Shoplifters": Gemeinsam aus der Not

NÜRNBERG - Die Begeisterung über den diesjährigen Gewinner der Goldenen Palme in Cannes – Hirokazu Kore-eda und seinen Film "Shoplifters" – ist einhellig. Der japanische Filmemacher ("Like father, like son", "Unsere kleine Schwester") beweist in seinem neuen Film einmal mehr sein Gespür für Kinder- und Familienthemen.

Auch wenn sie wenig zum Leben haben, sind sie glücklich: Nobuyo (Sakura Andô, links), Yuri (Miyu Sasaki) und Osamu (Lily Franky). © Wild Bunch



Am Rand von Tokio, dort wo selbst gezimmerte Bruchbuden die Lücken zwischen Supermärkten, Ausfallstraßen und Wohnblocks nutzen, lebt das diebische Schlitzohr Osamu Shibata (Lily Franky) mit seiner Familie: Frau, Sohn, eine erwachsene Halbschwester und die Oma, deren Rente das prekäre Zusammenleben halbwegs ernährt.

"So halbwegs" ist quasi das Motto der durchaus entspannten WG, die der Tagelöhner Osamu mit seinem etwa zwölfjährigen Sohn Shota (Jyo Kairi) klauend mit ein paar Extras aus dem Supermarkt versorgt. Auf ihrem Heimweg durch die Kälte entdecken sie die kleine Yuri (Sasaki Miyu) ausgesperrt auf einem Balkon und nehmen das Mädchen für eine warme Mahlzeit mit nach Hause. Als die Oma Yuris Brandwunden am Arm entdeckt, bringen sie es nicht übers Herz, die Kleine heimzuschicken . . .

Mitgefühl und Zuneigung für seine Helden, die nie recht in die japanische Leistungsgesellschaft passen, sind das Markenzeichen des Autorenfilmers Kore-eda - auch wenn sie aus Not Tugenden entwickeln, bei denen man sich besser nicht erwischen lässt. So wie die Klauerei. Yuri ist gleich dabei und wird doch absehbar dem schnoddrigen, liebevollen Miteinander ein Ende bereiten.

In dieser Wohngemeinschaft - eine Familie im eigentlichen Sinne ist sie nicht, wie sich herausstellen wird - bedeutet die staatliche Sozialfürsorge ein Damoklesschwert wie der Knast, und das bizarr beengte Zusammenleben eine Lösung auf Zeit, aus der alle in schweigendem Einverständnis das Beste machen wollen, solange sie anhält.

Für Oma, die ein herzzerreißendes "Danke" murmelt, als sie ihre "Familie" beim Ausflug ans Meer übermütig in die Brandung hüpfen sieht, geht ein Wunsch in Erfüllung: Sie wird nicht allein sterben. Doch auch sie hat es faustdick hinter den Ohren, wie uns der Regisseur nebenbei erzählt. Je ärmer man ist, um so skrupelloser muss man eben auch manchmal lügen.

Kore-edas Darsteller agieren mit derart atemberaubender Natürlichkeit, weit weg von jedem Sozialkitsch, dass man sich am Ende nicht entscheiden kann, wer von der Bande einem am meisten ans Herz gewachsen ist. Ganz vorn: Ando Sakura als Osamus Pseudogattin Nobuyo, die sich mit einem coolen Lächeln als Sündenbock ins Gefängnis stecken lässt. Ein filmischer Geniestreich, der nach der Jury in Cannes auch das Kinopublikum verzaubern wird. (Japan/121 Min.)

Michael Wunderlich