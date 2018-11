"So viel Zeit": Mit Musik aus der Krise

Die starbesetzte deutsche Komödie "So viel Zeit" - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nach dreißig Jahren lassen fünf mittelalte Männer in der Krise ihre alte Rockband wieder aufleben: Originell ist die Handlung von "So viel Zeit" nach einem Roman von Frank Goosen damit nicht, dafür punktet die Komödie mit ihrem illustren Ensemble.

Die alte Band ist wieder vereint: Szene mit Richy Müller (links, ja wirklich), Jan Josef Liefers, Jürgen Vogel, Matthias Bundschuh und Armin Rohde. © Universum



Die alte Band ist wieder vereint: Szene mit Richy Müller (links, ja wirklich), Jan Josef Liefers, Jürgen Vogel, Matthias Bundschuh und Armin Rohde. Foto: Universum



Rainer ist einer, der es immer wieder vermasselt. Vor dreißig Jahren sorgte er dafür, dass die steile Erfolgskurve seiner Deutschrock-Band "Bochums Steine" jäh einknickte. Inzwischen schlägt er sich als Gitarrenlehrer durch, seine Beziehung ist gescheitert und sein Sohn langweilt sich mit ihm. Es läuft also mittelprächtig - bis Rainer durch eine Radio-Sendung an die alten Zeiten auf der Bühne erinnert wird und auf die Idee kommt, die alten Rocker für einen Gig in einer Jubiläums-Show des legendären "Rockpalasts" erneut zusammenzutrommeln. Nach einigen Startschwierigkeiten steht die Band tatsächlich wieder im Übungsraum, doch dann wird in Rainers Hirn ein Tumor entdeckt. Die Ärzte geben ihm ein Jahr - und als Zuschauer kann man sich in etwa denken, wie es weitergeht...

Dass man dabei gerne zuschaut, liegt in erster Linie am Personal. Jan Josef Liefers spielt den gescheiterten Rainer glaubhaft und mit der genau richtigen Dosis Melancholie. Den Rest der Hauptdarsteller kennt man ebenfalls aus Film und Fernsehen. Richy Müller ist als Schwerenöter und Keyboarder kaum wiederzuerkennen, Armin Rohde tritt als alleinerziehender und schlagzeugspielender Vater mit Wallehaar auf, und Matthias Bundschuh ist als gehörnter Ehemann und Religionslehrer der Mann am Bass. Auch der ehemalige Sänger (Jürgen Vogel als Hipster) lässt sich überzeugen.

Frank Goosens Geschichten ("Liegen lernen", "Sommerfest") sind immer auch eine Hommage an seine Heimatstadt Bochum. Das nimmt der Film in einigen Einstellungen auf. Vor diesem Hintergrund steckt das Drehbuch alle fünf Figuren in eine mehr oder weniger tiefe Lebens- oder Sinnkrise - auf dass der Rock’n’Roll sie da wie erwartet wieder rausholt. Die gut aufgelegten Schauspieler haben nicht nur im Übungsraum sichtlich Spaß, was der Komödie Schwung gibt.

Gewitzte, authentische Dialoge sind das Salz in der Suppe, und ein paar Szenen gehen durchaus ans Herz. Doch leider setzt Regisseur Philipp Kadelbach zusehends auf Klischees und Klamauk - dazu kommt ein herzlich unglaubwürdiges Finale.

Wie man im Kino den Trip zurück in die Jugendzeit als Komödie mit Tiefgang inszenieren kann, hat zuletzt Regisseur Markus Goller in "25 km/h" mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel gezeigt. "So viel Zeit" reicht da trotz seiner sympathischen Besetzung leider nicht ran. (D/101 Min.)

Birgit Nüchterlein