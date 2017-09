"The Circle": Die gefährliche Welt der totalen Transparenz

NÜRNBERG - "Etwas zu wissen, ist gut, alles zu wissen, ist besser": Eine (gar nicht so ferne) Welt der totalen Transparenz entwirft Dave Eggers in seinem Bestseller "The Circle". James Ponsoldt hat daraus einen atmosphärisch dichten Internet-Thriller gemacht, der aber an seiner unglaubwürdigen Heldin krankt.

Seine größte Bewunderin schlägt ihn am Ende mit seinen eigenen Waffen: "The Circle"-Boss Eamon Bailey (Tom Hanks) und Mae (Emma Watson). Foto: Universum



Mae Holland (Emma Watson), Mitte 20, kann ihr Glück kaum fassen, als ihre Freundin Annie ihr ein Vorstellungsgespräch beim "Circle" vermittelt. Das riesige Firmengelände mit der gläsernen Architektur gleicht einem Entwurf von der "schönen, neuen Welt", in der alle Menschen Freunde sind und noch die intimsten Daten in Echtzeit ausgewertet werden. Auf großer Bühne preist der charismatische Firmenchef Eamon Bailey die Vorzüge allumfassender Überwachung an: Kein Tyrann, kein Terrorist bleibt mehr unentdeckt, wenn der "Circle" seine neuen "SeeChange"- Kameras weltweit installiert hat; und kein Menschenrechtsaktivist muss selbst sein Tablet hochhalten, um Gewalt zu dokumentieren.

Bailey ist ein Meister darin, seine Vision vom allmächtigen Überwachungssystem als Heilsbringer der Menschheit zu verkaufen. Tom Hanks spielt ihn sehr überzeugend als sich väterlich gebenden und gleichzeitig manipulativen Guru. Die Community jubelt ihm zu, auch Mae hängt fasziniert an seinen Lippen. Dass es Unrecht ist, wenn sie allein mit dem Kajak hinausfährt oder der Gemeinschaft die Krankheit ihres Vaters vorenthält, muss sie noch lernen. Denn "Geheimnisse sind Lügen, die Verbrechen möglich machen" und wer sein Leben nicht mit seinem Social-Media-Profil verknüpft, ist verdächtig.

Mae lernt schnell, sie ist bald die Eifrigste von allen und erklärt sich stolz bereit, Tag und Nacht eine modifizierte "SeeChange"-Kamera an ihrer Kleidung zu tragen, um ihr gesamtes Berufs- und Privatleben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Mae dabei zuzusehen, wie sie sich frohgemut der Welt preisgibt, entbehrt nicht der satirischen Momente, doch einen glaubwürdigen Charakter vermag Emma Watson nicht aus ihrer Figur zu machen – was vermutlich eher am Drehbuch liegt als an der Schauspielerin.

Watsons Mae ist eine blasse und zugleich höchst widersprüchliche Heldin. In ihrer Faszination für die "Circle"-Welt wirkt sie unfassbar naiv. Als der in Ungnade gefallene Mitarbeiter Ty (John Boyega) sie vor den gigantischen Ausmaßen der Datenspeicherung warnt, scheint zwar endlich leise Skepsis in ihrem Blick auf, doch weiß der Film nichts damit anzufangen und spult gleich wieder zurück zur gläubigen Anhängerin des Systems. Die dann – inzwischen der Star der Community – die Möglichkeiten der weltumfassenden Vernetzung auf die perverse Spitze treibt und eine Katastrophe verursacht.

Den Wandel von der Naiven, die sich nur allzu willig der Gehirnwäsche unterzieht, zur raffinierten Strategin, die schließlich sogar Firmenboss Bailey und seinen Compagnon das Fürchten lehrt, nimmt man dieser Mae nie ab. Auch die Dialoge mit ihrem streng analogen Jugendfreund (Ellar Coltrane aus "Boyhood") sind furchtbar hölzern. Zur interessantesten Figur wird am Ende Annie (Karen Gillan), der der "Circle" eine große Karriere versprach und die dann – völlig ausgebrannt – fallen gelassen wird.

So hat der Film zwar vieles, was ihn zu einem Kinohit machen könnte: ein tolles Setting, eine Starbesetzung – und ein topaktuelles Thema, das uns auf durchaus unterhaltsame Weise aber als ziemlich laues Märchen verkauft wird. (USA/110 Min.)

Regina Urban