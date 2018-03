"The Death of Stalin": Ringen um Stalins Nachfolge

Iannuccis rabenschwarze Farce auf die Intrigen und Machtkämpfe nach dem Tod des Diktators - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der sowjetische Diktator Josef Stalin ist nach einem schweren Schlaganfall noch gar nicht tot, als hinter den Mauern des Kreml der Streit um seine Nachfolge ausbricht. Armando Iannucci hat aus dem Intrigenspiel eine grelle Farce gemacht, die in Russland prompt der Zensur zum Opfer fiel.

Präsentieren sich beim Staatsbegräbnis Stalins als einträchtige Riege der Heuchler und Intriganten: Molotow (Michael Palin), Malenkow (Jeffrey Tambor), Stalin-Sohn Wassili (Rupert Friend) und Chruschtschow (Steve Buscemi; v. li.). © Concorde



Präsentieren sich beim Staatsbegräbnis Stalins als einträchtige Riege der Heuchler und Intriganten: Molotow (Michael Palin), Malenkow (Jeffrey Tambor), Stalin-Sohn Wassili (Rupert Friend) und Chruschtschow (Steve Buscemi; v. li.). Foto: Concorde



Serienfans gilt der schottische Regisseur und Erfinder von "The Thick of It" und "Veep" als Meister der Politsatire. Mit rabenschwarzem Humor nähert sich Iannucci in "The Death of Stalin" nun auch einem realen Stoff. Mit viel Slapstick und oft überzogen bis zum albernen Klamauk erzählt er vom Chaos nach dem Tod des über drei Jahrzehnte herrschenden Sowjetführers 1953. Das kann man bei allem Schaudern lustig finden, muss es aber nicht.

Der Film beginnt mit einer bissigen Demonstration der Allmacht des Diktators am Vorabend seines Schlaganfalls. Im Radio wird ein Mozart-Konzert übertragen, von dem Stalin sofort eine Aufnahme haben will. Doch das Konzert wurde nicht mitgeschnitten. Der Studioleiter lässt es mitten in der Nacht wiederholen, wofür die Pianistin bestochen werden muss, ein Ersatzdirigent aus dem Bett geholt wird, weil der andere k.o. gegangen ist, und die bereits halbleeren Saalreihen der Akustik wegen mit bettelarmen Leuten von der Straße gefüllt werden.

Es ist die harmloseste, lustigste Szene des Films. Doch wenn Iannucci zwischendurch Stalin zeigt, der auf der Tagesliste der Verhaftungen seines Geheimdienstchefs Beria scheinbar nach Belieben die Namen derer ankreuzt, die getötet werden sollen, wird die grausame Wirklichkeit sofort gegenwärtig.

Wenig später liegt Stalin ohnmächtig auf dem Teppich seines Büros. Noch während seine politischen Hofschranzen nach einem halbwegs kompetenten Arzt suchen – die guten hatte der Dikator aus Angst vor Vergiftung längst in den Gulag verbannt –, beginnen unter den Mitglieder des Ministerrats die Ränkespiele um seine Nachfolge.

Der rückgratlose Malenkow (Jeffrey Tambor) übernimmt als Sekretär des Zentralkomitees erst einmal die Geschäfte. Doch neben ihm bringen sich zwei mit allen Wassern gewaschene Gegner in Stellung: Der oberfiese, kaltblütige Geheimdienstchef Beria (Simon Russell Beale) und Chruschtschow (Steve Buscemi), der bekanntlich das Rennen machte. Der servile Ex-Außenminister Molotow (Michael Palin), der um seiner Karriere willen sogar seine Frau verrät, ist als Stalin-Erbe von Anfang an chancenlos.

Armando Iannucci hat für seinen Film einige der größten Stars derr englischsprachigen Filmkomödienkunst versammelt – dazu zählt auch Jason Isaacs als Generalmarschall Schukow –, die ihre Figuren mit viel Lust an der Karikatur zu ebenso lächerlichen wie skrupellosen Knallchargen machen. Die Oberhand im Machtgerangel scheint zunächst der Foltermeister Beria zu haben, der schnell mal ein paar Reförmchen beschließt, um sich als Gegenentwurf zum Schreckensherrscher Stalin zu profilieren.

Berias Befehl, alle Exekutionen auszusetzen und die Gefangenen freizulassen, erreicht ein Erschießungskommando mitten in der Arbeit. Für ein paar Gefangene kommt er zu spät, die Überlebenden ziehen ratlos ab. Es ist einer der Momente, in denen die Unmenschlichkeit eines Willkür-Regimes ihren absurden Widersinn offenbart. Chruschtschow hingegen scheint zunächst derjenige zu sein, der am ehesten zur Humanität befähigt ist, am Ende erweist er sich als der machtbewussteste Stratege.

Doch je mehr der Film voranschreitet, umso hektischer versucht er, möglichst viele der damaligen Begebenheiten anzureißen. Tatsächlich ist das Machtgerangel um die Stalin-Nachfolge keine Erfindung Iannuccis, sondern beruht auf einer Graphic Novel von Fabien Nury und Thierry Robin, die dafür gründlich recherchiert haben. Verpackt als Komödie erzählt "The Death of Stalin" letztlich nicht nur von einem historischen Ereignis und einer Schreckensdikatur, sondern lässt sich allgemein lesen als bittere Persiflage auf die moralische Verrohung autokratischer Unrechtssysteme, die gerade wieder weltweit erstarken. Genau das ist neben dem großartigen Ensemble die eigentliche Stärke des Films. (F/GB/B/106 Min.)

Regina Urban