"The House That Jack Built": Direkter Blick in die Hölle

NÜRNBERG - "The House That Jack Built", der neue Film von Lars von Trier, galt bereits im Vorfeld als skandalumwitterter Schocker, erweist sich aber als ziemlich schlappes Werk.

Matt Dillon als Serienmörder in Lars von Triers neuestem Werk. © Concorde



Matt Dillon als Serienmörder in Lars von Triers neuestem Werk. Foto: Concorde



Es beginnt ganz unspektakulär mit einem Schwarzbild und einem Gespräch aus dem Off zwischen dem im Mittelpunkt stehenden Serienmörder Jack (Matt Dillon) und einem geheimnisvollen älteren Herrn (Bruno Ganz), der den moralischen Gegenpart einnimmt. Dann erleben wir in Rückblenden mehrere "willkürlich ausgewählte Vorfälle" über einen Zeitraum von zwölf Jahren.

Jack ist ein Triebtäter, der vor allem Frauen auf brutale Weise umbringt. Bald stellt sich heraus, dass er sein blutiges Treiben als Kunst begreift. Die Schilderung der Mordtaten wird dann auch immer wieder von philosophischen bis pseudo-philosophischen Exkursen zu Themen wie Kunst, Krieg, Jagd und Verfall unterbrochen. Gegen Ende hebt von Trier schließlich völlig ab. Er zeigt die Hölle im buchstäblichen Sinne, aber leider in plattester Visualisierung.

In "Antichrist", einem seiner schwächeren Filme, setzte von Trier schon einmal auf extreme Gewaltszenen. Seine letzten beiden Werke, das herrlich düstere Filmgedicht "Melancholia" und das erotische Psychodrama "Nymphomaniac" waren dagegen sehr gelungen. Insofern durfte man an "The House That Jack Built" hohe Erwartungen haben. Doch die werden enttäuscht. Premiere hatte der Schocker bei den Filmfestspielen in Cannes. Viele Zuschauer sollen wegen der extremen Brutalität vorzeitig den Saal verlassen haben. Und tatsächlich ist Lars von Trier in seinem jüngsten Film bei den Gewaltdarstellungen nicht zimperlich. Allerdings gab es in der Filmgeschichte schon extremere Darstellungen von Mord und Verstümmelung. In "The House . . ." hat die Gewalt unangenehme und quälende Wirkung, zum leicht konsumierbaren Nervenkitzel verflacht sie jedenfalls nicht. In moralischer Hinsicht ist insofern nichts gegen diese Szenen einzuwenden. Noch monströser als die Untaten des Killers erscheint ohnehin die ausufernde Länge von 153 Minuten, die in keinster Weise durch inhaltliche Substanz gedeckt ist.

Der Ansatz, dass sich der Zuschauer in die Figur eines Serienmörders hineinversetzen, die Welt durch seine Augen sehen soll, ist nicht neu. In ebenfalls skandalumwitterten Filmen wie "Peeping Tom", "Maniac" und "Henry: Portrait of a Serial Killer" wurde diese Idee mit deutlich mehr Intensität umgesetzt. Vielleicht hielt von Trier auch den Einfall für originell, dass sein Mörder mit seinen Taten hausieren geht und offenbar gefasst werden will, jedoch wegen der Gleichgültigkeit der Gesellschaft weiter töten kann. Aber auch das ist nicht neu. Man kennt es etwa aus Bret Easton Ellis’ Roman "American Psycho" und dessen Verfilmung.

Das Genie des Regisseurs blitzt lediglich in einzelnen Szenen auf, etwa in einer von grimmig-bösem Humor getränkten Jagdsequenz. Über weite Strecken ist "The House That Jack Built" aber ein Streifen, der schlicht und einfach langweilt. Und das ist wohl das Schlimmste, was man über einen sogenannten "Skandalfilm" sagen kann. (DK/153 Min.)

Christian Schulze Kalthoff