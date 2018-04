"Transit": Ein Leben in Ungewissheit

NÜRNBERG - Flucht, Vertreibung und ein Leben im Exil — In seinem Drama "Transit" verhandelt Christian Petzold nach dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers Themen, die in der Gegenwart so virulent sind, wie sie es in der Vergangenheit immer waren. Dafür wagt der Regisseur einen künstlerischen Drahtseilakt zwischen den Zeiten.

Gestrandet in Marseille: Georg (Franz Rogowski) und Marie (Paula Beer) begegnen sich auf der Flucht. Ob aus den beiden ein Liebespaar wird? Möglich. In "Transit" bleibt das offen. © Piffl



Wie bringt man Vergangenheit und Gegenwart in eins? Im Kino und auf der Bühne werden historische Stoffe, die fürs Heute relevant erscheinen, gemeinhin in ein zeitgemäßes Setting verlegt, die Geschichte wird der aktuellen soziokulturellen und politischen Wirklichkeit anverwandelt. Büchners Woyzeck spielt dann zum Beispiel im Berliner Kiez des 21. Jahrhunderts. Christian Petzold ("Barbara", "Phönix") wählt einen unkonventionelleren Weg. Er legt das Gestern und Heute wie Folien aufeinander und erfindet so eine neue Art der Gleichzeitigkeit.

Georg (Franz Rogowski), ein junger Deutscher auf der Flucht vor den Faschisten, ist im besetzten Paris gestrandet. Die Geschichte ist wie Anna Seghers Roman noch immer in Zeiten des Zweiten Weltkriegs verortet, doch auf den Straßen von Paris tobt das Leben und der Verkehr der Gegenwart, die Besatzer gleichen SEK-Beamten in Kampfmontur. Wie es für Georg weitergeht, ist völlig offen — bis ihm das Schicksal in die Hände spielt. Durch Zufall findet er die Reisedokumente für eine Schiffspassage nach Mexiko. Ein Schriftsteller und Schicksalsgenosse Georgs, der sich auf der Flucht das Leben nahm, hat sie neben seinem letzten Manuskript in einem Hotelzimmer hinterlassen.

Später, auf dem mexikanischen Konsulat in Marseille, wird man Georg für den verstorbenen Autor halten, und er tut alles, um das Missverständnis aufrecht zu erhalten. Mit der neuen Identität stünden ihm nun alle Möglichkeiten offen. Doch Christian Petzold entlässt seinen Helden nicht in eine sichere Zukunft. Denn dafür hat der unfreiwillig Reisende keine Pläne. So mäandert er wie die anderen Flüchtlinge, deren Schicksalswege er kreuzt, in einer vagen, unwägbaren Wirklichkeit. Und immer wieder trifft er dabei auf die geheimnisvolle, selbstverlorene Marie (Paula Beer), mit der ihn mehr verbindet, als er zunächst ahnt. All diese Figuren führen eine Existenz in der Warteschleife und erleben eine fremdbestimmte Unsicherheit, die Petzold durch seine absichtsvoll irritierende Zwischenzeitlichkeit gleichsam an den Zuschauer weiterreicht.

Kraftvoller Hauptdarsteller

Es kann etwas dauern, bis man in sein Spiel hineinfindet. Konzeptionell ist "Transit" mutig und im Ergebnis filmkünstlerisch nachgerade brillant geglückt. Nur wirkt der Film durch seine Machart immer auch ein bisschen prätentiös und künstlich. Jede einzelne Einstellung ist ein Gedicht, jede Interaktion zwischen den Charakteren atmet Atmosphäre und ist auf den Punkt gedreht. Viel geredet wird hier nicht, dafür gibt es einen Erzähler aus dem Off, dessen Stimme Matthias Brandt beisteuert. Es braucht schon einen so fantastischen und kraftvoll präsenten Darsteller wie Franz Rogowski, der diese Geschichte als Georg belebt und fast im Alleingang trägt. Bei seiner Figur laufen die Fäden zusammen, sie ist es, die die Erzählung vorantreibt und sie mit ihrem Handeln, ihrer Traurigkeit über den Flüchtlingskontext hinaus weitet.

Denn Petzold beschränkt sich natürlich nicht auf das Thema Flucht und Exil. Er entwickelt zugleich ein enges Beziehungsgeflecht zwischen Marie, ihrem Liebhaber und Georg, das augenfällig an den Klassiker "Casablanca" erinnert. Da geht es um Verantwortung, Vertrauen und Verrat, um das Spiel mit Wahrheiten und eine Liebe, die vielleicht eine Zukunft hat. (D/F/102 Min.)

Birgit Nüchterlein