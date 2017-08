"Tulpenfieber": Im Rausch der Gefühle und des schnellen Geldes

NÜRNBERG - Justin Chadwicks Liebesdrama entführt in Amsterdams Goldenes Zeitalter und bringt die Blütezeit der Malerei mit einer frühkapitalistischen Spekulationsblase auf einen Nenner.

Alicia Vikander und Christoph Waltz in "Tulpenfieber". Foto: Prokino



Amsterdam 1634: Sophia (Alicia Vikander) betrat das Waisenhaus einst barfuß, frisch volljährig geworden, verlässt sie es nun in einer Kutsche. Der alte, aber wohlhabende Kaufmann Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) hat sie zu seiner Frau genommen – in der Hoffnung, mit ihr doch noch den ersehnten Erben zu zeugen. Als "der König der Pfefferkörner" bei dem jungen, erfolglosen Maler Jan van Loos (Dane DeHaan) ein Porträt von sich und Sophia in Auftrag gibt, verliebt sich der Künstler in die bildschöne, aber unglückliche Frau. Eine stürmische Affäre bahnt sich an, zu deren Schutz das Liebespaar einen riskanten Plan schmiedet.

"Tulpenfieber" tändelt unentschlossen zwischen Liebesdrama und Verwechslungskomödie, Geschichtsstunde und Wirtschaftsthriller. Macht aber nix, weil das Ergebnis so prächtig gefilmt ist, dass man sich getrost von der Bildgewalt mitreißen und ins Goldene Zeitalter der Niederlande entführen lassen kann. Klammer für die verästelte Story bildet die "Tulpenmanie", die es tatsächlich gegeben hat: Zwischen 1634 und 1637 wurde in Amsterdamer Hinterzimmern wild mit Tulpenzwiebeln spekuliert. Zwischenzeitlich war ein einziges Pflänzlein mehr Wert als ein Haus, bis diese erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte über Nacht platzte (siehe Hintergrund Seite 19).

Justin Chadwick ("Die Schwester der Königin") bebildert die Verfilmung des Romans von Deborah Moggach opulent, inszeniert aber ohne eigene Handschrift. Das Tempo stimmt, der Spannungsbogen hält, die Schauspieler liefern solide ab. Soundtrack-Altmeister Danny Elfman lässt die Geigen hüpfen und weinen, Christoph Waltz spielt einmal mehr Christoph Waltz. Wer "Das Parfum", "Der Medicus" oder auch "Die Wanderhure" mochte, kommt hier auf seine Kosten. (USA/GB/107 Min.)

Stefan Gnad