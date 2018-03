"Unsane": Gefangen in der Falle der Psychiatrie

In "Unsane" von Steven Soderbergh landet ein Stalking-Opfer unfreiwillig in der Klinik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Independent-Regisseur Steven Soderbergh hatte 2017 mit "Logan Lucky" eine längere Schaffenspause beendet, nun kommt sein neuer Film in die Kinos, der komplett auf einem iPhone gedreht wurde. Das bringt nicht nur eine eigenwillige Homevideo-Optik mit sich, sondern macht auch inhaltlich als Erzählformat Sinn.

Claire Foy als Sawyer. © Fox



Claire Foy als Sawyer. Foto: Fox



In "Unsane" geht es um eine Frau, die Opfer eines Stalkers wird, und das Smartphone ist im digitalen Zeitalter nun einmal das wichtigste Stalking-Instrument. Claire Foy spielt die junge Finanzberaterin Sawyer Valentini, die seit Jahren von einem Mann verfolgt und belästigt wird. Nun will sie sich in einer anderen Stadt eine neue Existenz aufbauen.

Sawyer ist eine selbstbewusste Frau, die sich in ihrem Job nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, mit den Investoren Tacheles redet und das Angebot ihres Vorgesetzten zu einer gemeinsamen Geschäftsreise souverän ausschlägt. Als sie in einer Bar einen jungen Mann abschleppt, ergreift sie jedoch vorzeitig wieder die Flucht. Denn immer noch wird sie von Angstzuständen heimgesucht und kann das Gesicht des Stalkers nicht aus ihrem Kopf verbannen. Deshalb vereinbart sie einen therapeutischen Beratungstermin.

Mit bohrenden, rhetorischen Fragen drängt die Psychologin ihre Patientin dazu, Suizid-Gedanken einzugestehen, und ehe Sawyer sich versieht, wird sie wegen vermeintlicher Selbst- und Fremdgefährdung in die dortige Psychiatrie eingewiesen. Wie sich herausstellt, ist diese Art von Soforteinweisung das Geschäftsmodell des Klinik-Unternehmens, das wenig bedürftige Patienten in der geschlossenen Abteilung "behandelt", solange die Krankenkasse zahlt. Wer gut versichert ist, hat schlechte Karten, hier wieder rauszukommen. Noch schlimmer kommt es, als Sawyer entdeckt, dass ihr Stalker sich ins Hospital als Pfleger eingeschlichen hat.

Angelehnt an Klassiker wie "Einer flog über das Kuckucksnest" entwirft Soderbergh einen atmosphärisch dichten Psychothriller im Smartphone-Format, der das durchkapitalisierte Gesundheitssystem überzeichnend ins Visier nimmt. Dabei sind die Abweichungen von der Realität nur minimal, so dass die Paranoia-Situation fest im gesellschaftlichen Status Quo verankert bleibt.

Zudem macht "Unsane" das Thema sexuelle Gewalt auf äußerst beklemmende Weise spürbar. Der Zustand völligen Ausgeliefertseins gehört zu den Standard-Einstellungen des Psychothrillers. Aber Soderbergh stigmatisiert seine Hauptfigur nicht als passives Opfer, sondern lässt sie mit eigener Kraft aus der ausweglosen Situation herausfinden. Das ist spannend bis zum Schluss, auch weil die fabelhafte Claire Foy die abgrundtiefe Verzweiflung ihrer Figur im klaustrophobischen Setting vollkommen überzeugend spielt, ohne deren Intelligenz zu beschädigen, mit der sich die Verfolgte nach ihren eigenen Regeln aus der Gewaltsituation befreit. (USA/97 Min.)

Martin Schwickert