"Vor uns das Meer": Scheitern auf hoher See

Dem Drama "Vor uns das Meer" mit Colin Firth fehlt der Tiefgang - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In "Vor uns das Meer" erzählt der britische Regisseur James Marsh nach einer wahren Geschichte von einem Familienvater, der ohne Erfahrung die Umsegelung der Welt wagt.

Donald Crowhurst (Colin Firth) und seine Frau Clare (Rachel Weisz) genießen, zusammen mit ihren Kindern, ein Picknick am Strand. © Studiocanal



Donald Crowhurst (Colin Firth) und seine Frau Clare (Rachel Weisz) genießen, zusammen mit ihren Kindern, ein Picknick am Strand. Foto: Studiocanal



Mit der Verfilmung wahrer Begebenheiten hat James Marsh offensichtlich seine Nische gefunden. Von ihm stammen die oscar-gekrönte Dokumentation "Man on Wire", die von einem gewagten Drahtseilakt erzählt, und der Spielfilm "Die Entdeckung der Unendlichkeit" über den kürzlich verstorbenen Physiker Stephen Hawkins. Mit Colin Firth in der Hauptrolle rollt Marsh nun die Geschichte des wenig erfolgreichen britischen Unternehmers Donald Crowhurst auf, der sich 1968 mit einer Non-Stop-Weltumseglung nicht nur das Preisgeld, sondern auch Anerkennung sichern will.

Wirklich hochseetüchtig ist allerdings weder der Hobby-Segler noch sein selbstgebauter Trimaran. Immer wieder verlegt der dreifache Vater den Start seines abenteuerlichen Trips nach hinten, doch Presse und Sponsoren machen Druck. Zum letztmöglichen Termin sticht Crowhurst in See. Seine Bilderbuchfamilie lässt er winkend am Kai zurück. Und erst hier nimmt auch James Marshs Film endlich Fahrt auf. Wie zu erwarten, hat der einsame Segler mit den Elementen und seinem Boot zu kämpfen. Als seine Mission zu scheitern droht, entschließt er sich zu einer fatalen Finte . . .

Die Geschichte hat eine Menge Potenzial. Tatsächlich soll durch viel Hin und Her zwischen den Szenen auf hoher See, der besorgten Familie, der sensationsgierigen Presse und einigen Rückblenden das ganze Dilemma verdeutlicht werden, in das sich Crowhurst da hineinmanövriert hat. Doch leider bleibt die Kamera nie lange genug bei diesem Antihelden, um sein Hadern und seine Verzweiflung wirklich nachfühlbar zu vermitteln.

Wie im Zeitraffer wird die Wandlung des Protagonisten vom biederen, leichtsinnigen Burschen zum nachdenklichen, wettergegerbten Seefahrer gezeigt, und das wirkt eher wie eine Behauptung. Ganz so, als hätte es James Marsh dann doch nicht gewagt, sich und sein Publikum in existenzielle Tiefen zu stürzen. Dabei wäre Oscar-Preisträger Colin Firth durchaus der richtige Mann für solche Facetten. Im Ansatz lässt er das auch erkennen. (GB/ 112 Min.)

Birgit Nüchterlein