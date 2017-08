"Western": Die Suche des Cowboys nach Geborgenheit

Valeska Grisebach erzählt in "Western" sensibel und authentisch vom Zusammentreffen zweier Kulturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Trupp deutscher Bauarbeiter, der zum Geldverdienen ins bulgarische Hinterland gekommen ist: Schon die Umkehrung der gewohnten Perspektive verleiht "Western" eine spannende Brisanz. Doch wie Valeska Grisebach dann vom Aufeinandertreffen zweier sich so fremder und doch auch ähnlicher Mikrokosmen erzählt, das macht ihren Film zum Kinoereignis.

Fast wie das Inbild des einsamen Western-Helden: Eine Szene mit Meinhard Neumann. Foto: Piffl



In Männerwelten entführt "Western" hier wie da - im abseits im Wald gelegenen "Lager" der deutschen Arbeiter wie im Dorf nahe der Grenze zu Griechenland. Die Strukturen erinnern auf beiden Seiten ein bisschen an Clans: Im Dorf, wo das System nicht ganz so geschlossen ist, es auch Frauen gibt, ist der Maurer Adrian (Syuleyman Alilov Letifov) eine anerkannte Autorität, im "Lager" führt der misstrauische Vincent (Reinhardt Wetrek) das Kommando.

Die prägende Figur des Films aber ist der Bauarbeiter Meinhard (ganz großartig: Meinhard Neumann), den Regisseurin Grisebach als geradezu klassische Western-Figur etabliert – hager, verschlossen, ein Fremder, auch unter den Deutschen.

Die Arbeiten an dem Wasserkraftwerk, das hier entstehen soll, kommen kaum voran, weil das Wasser zum Betonmischen fehlt. Als Meinhard auf einer Waldlichtung ein paar Pferde entdeckt, schwingt er sich ungelenk auf den Rücken eines Schimmels und reitet ins Dorf, wo ihm die Betreiberin eines kleinen Ladens keine Zigaretten verkaufen will, zwei Männer auf der Straße ihn aber fast freundschaftlich begrüßen. Sie haben gute Erinnerungen an die "kultivierten Deutschen", die früher schon einmal in Bulgarien waren, und nennen Meinhard, der ihnen – der bulgarischen Sprache nicht mächtig, eher mit Gesten als mit Worten – erzählt, er sei selbst als Soldat in Afghanistan und Afrika gewesen, fortan den "Legionär".

Dass er eine Menge erlebt und schon lange kein Zuhause mehr hat, ist offensichtlich. Der Dorfgemeinschaft, besonders dem anfangs undurchschaubaren, sich dann als brüderlicher Freund erweisenden Adrian, fühlt sich Meinhard bald näher als den Deutschen. Er wird zu einem Vermittler in dieser mehr von der Beobachtung als von der Erzählung lebenden Geschichte, die von Fremdheit und Annäherung, von Machtproben, Solidarität, westlicher Überheblichkeit und der Stärke der vermeintlich Schwächeren handelt. Und die einen präzisen Blick für die Insignien und Rituale der Männerwelt beweist.

Ganz Western-like inszeniert Grisebach Duelle der verschiedensten Spielarten: Zwischen Vincent und Meinhard, den Bulgaren und den Deutschen, die anfangs ungeniert den dicken Maxe markieren. Sie hissen die Nationalflagge über ihrem Lager, beim Baden im Fluss erlaubt sich Vincent einen scherzhaft gemeinten Übergriff auf die junge Bulgarin Vyara, später kappt er eigenmächtig die Wasserzufuhr zum Dorf, damit es auf der Baustelle weitergeht. Auch Meinhard offenbart sich als durchaus widersprüchlicher Charakter. "Was suchst du hier?", fragt ihn Adrian am Ende. Es sieht so aus, als habe Meinhard wohl eine Antwort darauf gefunden, der er aber selbst noch nicht richtig traut.

Bei all dem gelingt Valeska Grisebach in "Western" eine Wahrhaftigkeit, wie man sie selten in einem Spielfilm erlebt. Das Ringen um Verständigung, der derbe berlinernde Bauarbeiter-Slang, die Verunsicherung auf beiden Seiten, auch die versöhnlichen Momente: Als Zuschauer hat man das Gefühl, man schaut diesen Menschen, gespielt von schlichtweg bewundernswerten Laiendarstellern, bei ihrem echten Leben zu. (D/BG/A/119 Min.)

Regina Urban