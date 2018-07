Klassik am See am Dechsendorfer Weiher

ERLANGEN - Es gibt wohl wenig stimmungsvollere Konzertsäle als den direkt am Dechsendorfer Weiher in Erlangen. Er befindet sich in freier Natur, direkt im Grünen und verzichtet auf ein Dach. Am Mittwoch, 25. Juli, findet hier die diesjährige Ausgabe von "Klassik am See" statt. Ab 18 Uhr geht es los. Unter anderem performt dort der Pianist Martin Stadtfeld.

nb