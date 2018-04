Mit einem ins Netz gestellten Musikvideo erweckt die Band aus der bayerischen Provinz das Interesse des Radiomoderators Matthias Matuschik. Er lädt sie in seine Sendung ein und bietet ihnen so eine großartige Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Inzwischen haben sich Pam Pam Ida zu einem echten musikalischen Geheimtipp innerhalb Bayerns gemausert. Manchmal klingen sie nach Eighties. Manchmal ein bisschen wie Bilderbuch oder Paul McCartney. Am Freitag gastiert die Truppe in der Wendelsteiner Jegelscheune. Ihre dortige Performance beginnt um 20 Uhr. Tickets sind nur noch an der Abendkasse erhältlich. © Rebecca Schwarzmeier