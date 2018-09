"Konzentriert im Viereck tanzen": Stereo Total in der Desi

ERLANGEN - Nichts ist in der Musik von Stereo Total in Stein gemeiselt. Brezel Göring und Françoise Cactus kochen ihr ganz eigenes Pop-Süppchen und fahren damit zahlreiche Erfolge ein. Am Dienstag tritt die Kapelle mit der Frontfrau mit dem französischen Akzent, in der Desi auf. Beginn: 20 Uhr.

