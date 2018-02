Kostüme raus! Faschingspartys der Region im Überblick

Hier feiern fränkische Verkleidungsfans die fünfte Jahreszeit - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Die heiße Phase der Faschingszeit hat begonnen. Die närrischen Tage sind auch in Nürnberg, Fürth und Erlangen mit den verrücktesten Partys vollgestopft. Hier ein Überblick zu den Feier-Epizentren der Region.

Erotisch knistert es am 12. Februar wieder im Paisley, wenn der traditionelle Pornofasching zum lüsternen Tanz lädt. © pr_by Klaus-Dieter Schreiter



Der Jambo Jambo Faschingsball stieg bereits am Samstag, 27. Januar, im Nürnberger Parks. Die traditionsreiche Veranstaltung genießt wahren Kultstatus. Die Organisatoren der Faschingsgesellschaft Bretonia geben sich jedes Mal große Mühe und begrüßen die Gäste mit einer stimmungsvollen Deko. Für gute Laune sorgen dann zudem diverse Live-Musiker und DJs, die auf drei Floors ihrer Arbeit nachgehen.

Am Freitag, 2. Februar, lud das John Doe zu einer Motto-Fete, bei der die Moskitos den Erlanger Jecken Feuer unterm Hintern machen. Parallel übernahmen die Dullnraamer das Zepter im Fürther Kulturforum. Seit mittlerweile 25 Jahren geben die Fürther Faschingsfreunde immer während der fünften Jahreszeit die Kommandos in der Kleeblattstadt. So auch heuer wieder. Wer den Termin am Freitagabend verpasst hat, muss sich nicht grämen. Denn die Dullnraamer beweisen Sitzfleisch. Sie wiederholen die gut dreistündige Show am 9. & 10. Februar. Der Startschuss ertönt auch dann wieder um 20 Uhr.

Am Donnerstag, 8. Februar, dürfen von 19 bis 22 Uhr ausschließlich Damen das Schmelztiegel betreten. DJ Freddy kredenzt nur für sie Beine lockernde Grooves. Außerdem erhalten sie ein paar Welcome-Drinks in die Hände gedrückt. Eine ideale Möglichkeit, sich auf den Höhepunkt der Faschingszeit einzustimmen. Einen Abend nach Weiberfasching verwandelt sich auch das Club Stereo in eine kleine Karnevalhochburg. Es wird dekoriert. Und es wird exzessiv. Bei der Faschingsfete von Bada Bing legen nur Profis Hand an die Teller. Dürfte also lustig zugehen. Beginn: 23 Uhr.

Bevor wir auf den Rosenmontag blicken, der es wie immer besonders in sich hat, rasch noch ein Verweis auf den Pirate Queen Karneval am Samstag, 10. Februar, auf der Mississippi Queen. Feierwütige im Piraten-Look bekommen eine Bowle aufs Haus. Auf die Ohren gibt's derweil sämtliche Spielarten der Rockmusik. Einen Techno-Karneval spendiert gleichzeitig das Haus 33 seinen Gästen. Während es auf dem Schiff schon um 21 Uhr zur Sache geht, startet man in der Bretterbude in der Innenstadt erst eine Stunde vor Mitternacht. Das E-Werk hält am gleichen Abend mit dem Karibikfasching dagegen. Auf der Bühne heizen Los Blanquitos sowie eine Samba-Truppe ein. Wie jedes Jahr verwandelt sich das Kulturzentrum mit viel lateinamerikanischem Temperament in den heißesten Partytempel östlich von Havanna.

Nun aber: Im Hirsch steigt am Montag, 12. Februar, die traditionelle Porno-Fasching-Party. Vom Pult aus grüßen gutaussehende und elegant zu Werke gehende Mischmeister in die Menge. Eng an eng zucken die nur leicht verhüllten Körper zu treibenden Electro-Beats. Allein vom Hinsehen wird's da dem ein oder anderen Fetenbesucher heiß unter der Matte und feucht in der Achsel.

Etwas gesitteter, aber keinen Deut langweiliger geht es im Parks zu, wo ebenfalls ein Rosenmontagsball stattfindet. Mehrere Räume sind geöffnet. Aus den Boxen dringen House-Töne sowie Hits von damals und heute. Zudem werden die besten Masken prämiert. Start: 20 Uhr. Im Hirsch öffnen sich die Tore eine Stunde später.

Ebenfalls am Montagabend fliegen im Terminal 90 die Löcher aus dem Käse. Das hat seinen Grund. Denn hier fällt der Vorhang für den Schlager Fasching. Spezialist DJ Sommi spielt die "schönsten" deutschsprachigen Partyhits, Schlager und Schnulzen. Beginn: 21 Uhr. Schon um 19 Uhr geht's im Schmelztiegel rund. Zwei Stunden lang lockt eine Happy Hour auf Cocktails. Dazu noch etwas Faschingsdeko und fertig ist die Rosenmontagsfete.

Die größte Rosenmontags-Sause in Erlangen findet im E-Werk statt. Die Band "Motion Sound" performt auf der Clubbühne. Auf den anderen Floors verrichten DJs ihren Dienst und animieren Beine mit einer standesgemäßen Hit-Keule. Eine Oase der Lust bietet das Paisley am 12. Februar feil. Seit 1999 laden die Betreiber der Erlanger Club-Institution immer am Rosenmontag zu einer besonders schmutzigen Fete. Knisternde Erotik an jeder Ecke. Viel Haut, wenig Stoff. Definitiv nichts für unaufgeklärte Klosterschüler. Das lüsterne Treiben beginnt um 21 Uhr. Musik gibt es auch, spielt aber eine untergeordnete Rolle.

Zum Kehraus am Faschingsdienstag, 13. Februar, präsentiert Radio N1 eine zünftige Hüttengaudi am Flughafen Nürnberg. Die gesamte Moderatorenriege ist vor Ort und heizt ein. Außerdem verbreitet DJ Papaoke gute Laune. Das Spektakel startet um 14 Uhr in der "Winterhütte" am Airport. Eine Nuance entspannter verspricht die Fete im Fürther Mare zu werden, die ebenfalls am letzten Tag der fünften Jahreszeit steigt. Das Zephyrus Animationsteam ist ein weiteres Mal zugange und bespaßt alle Badenixen und Wasserfrösche mit einem vierstündigen Showprogramm, das um 13 Uhr startet.