Claudia Koreck kombiniert in ihren Lieder klassische Pop-Musik mit bayerischen Texten. Ihr Debüt wird im Freistaat zur meistverkauften Platte des Jahres 2007. Ausgestattet mit derlei Rückenwind wechselt Koreck direkt auf die Überholspur. Auftritte im Fernsehen und ausgedehnte Touren durchs Land sind die Folge. Das 2009er Werk "Barfuaß um die Welt" erreicht sogar die deutschlandweiten Top Ten. Auf ihrer letzten Produktion "Holodeck" veröffentlicht Koreck zum ersten Mal auch englischsprachige Lieder. Inzwischen kann man sie getrost zu Deutschlands erfolgreichsten Songwritern zählen. Am Freitag bespielt sie den Kulturboden in Hallstadt im Rahmen eines Weihnachtskonzerts. Start: 20 Uhr. © pr